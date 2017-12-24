به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی مبانی اسلامی سازی علوم انسانی با موضوع «چیستی فلسفه مضاف و جایگاه آن در فرایند نظریه‌پردازی در علوم انسانی» برگزار می شود.

حجت الاسلام علی مصباح در این کرسی ترویجی به سخنرانی می پردازد و حجت الاسلام مهدی عبدالهی مدیریت این کرسی را به عهده دارد.

نشست چیستی فلسفه مضاف و جایگاه آن در فرایند نظریه‌پردازی با نقد حجت الاسلام احمدحسین شریفی و حجت الاسلام ابوالفضل ساجدی برپا می شود.

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی مبانی اسلامی سازی علوم انسانی با موضوع «چیستی فلسفه مضاف و جایگاه آن در فرایند نظریه‌پردازی در علوم انسانی» سه شنبه ۵دی ماه ساعت۱۸ در محل قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، سالن اندیشه برگزار می شود.