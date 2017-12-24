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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۴۹

در قم برگزار می شود؛

نشست «چیستی فلسفه مضاف و جایگاه آن در فرایند نظریه‌پردازی»

نشست «چیستی فلسفه مضاف و جایگاه آن در فرایند نظریه‌پردازی»

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی مبانی اسلامی سازی علوم انسانی با موضوع «چیستی فلسفه مضاف و جایگاه آن در فرایند نظریه‌پردازی در علوم انسانی» برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی مبانی اسلامی سازی علوم انسانی با موضوع «چیستی فلسفه مضاف و جایگاه آن در فرایند نظریه‌پردازی در علوم انسانی» برگزار می شود.

حجت الاسلام علی مصباح در این کرسی ترویجی به سخنرانی می پردازد و حجت الاسلام مهدی عبدالهی مدیریت این کرسی را به عهده دارد.

نشست چیستی فلسفه مضاف و جایگاه آن در فرایند نظریه‌پردازی با نقد حجت الاسلام احمدحسین شریفی و حجت الاسلام ابوالفضل ساجدی برپا می شود.

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی مبانی اسلامی سازی علوم انسانی با موضوع «چیستی فلسفه مضاف و جایگاه آن در فرایند نظریه‌پردازی در علوم انسانی» سه شنبه ۵دی ماه ساعت۱۸ در محل قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، سالن اندیشه برگزار می شود.

کد مطلب 4181081

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