به گزارش خبرنگار مهر، فرشید بیات پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح ایمن سازی آموزشی در ۲۵ مدرسه روستای حاشیه راه های استان همدان اجرا می شود.

سرپرست اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان با تأکید بر اینکه این طرح در مدارس هدف، اجرایی می شود و شامل آموزش عبور و مرور ایمن در مدارس شهرستان های استان است، گفت: آموزش و پرورش استان همدان در اجرای این طرح همکاری دارد.

بیات باتاکید براینکه ارائه مفاهیم کتب آموزشی مرتبط با موضوعات ترافیکی، آشنایی کامل به شکل انفرادی و گروهی و توزیع اقلام ترافیکی از جمله اقداماتی است که در این طرح اجرایی می شود، گفت: این اقدام به منظور بالا بردن سطح فرهنگ ترافیک دانش آموزان مدارس، آگاهی از نحوه تردد ایمن در جاده ها و جلوگیری از وقوع سوانح انجام می شود.

وی هدف از اجرای این طرح را بالا بردن ضریب ایمنی عبور و مرور دانش آموزان عنوان و تاکید کرد: قرار گرفتن مدارس در کنار جاده‌ها سلامت عبور و مرور کودکان و دانش آموزان را تهدید می‌کند و به همین دلیل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در زمینه ایمن سازی مدارس حساسیت ویژه‌ای دارد.

سرپرست اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان تاکید کرد: اجرای این طرح در مدارس حاشیه راه های استان همدان در سال های گذشته، موجب کاهش تعداد تصادفات در مناطق زیرپوشش طرح در رده سنی دانش آموزان شد.