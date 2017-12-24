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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۱

سرپرست ایمنی و ترافیک راهداری استان همدان عنوان کرد:

ایمن‌سازی آموزشی ۲۵ مدرسه روستای حاشیه راه‌ در استان همدان

ایمن‌سازی آموزشی ۲۵ مدرسه روستای حاشیه راه‌ در استان همدان

همدان - سرپرست ایمنی و ترافیک راهداری استان همدان از ایمن‌سازی آموزشی ۲۵ مدرسه روستای حاشیه راه‌ در استان همدان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر،  فرشید بیات پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح ایمن سازی آموزشی در ۲۵ مدرسه روستای حاشیه راه های استان همدان اجرا می شود.

سرپرست اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان با تأکید بر اینکه این طرح در مدارس هدف، اجرایی می شود و شامل آموزش عبور و مرور ایمن در مدارس شهرستان های استان است، گفت: آموزش و پرورش استان همدان در اجرای این طرح همکاری دارد.

بیات باتاکید براینکه ارائه مفاهیم کتب آموزشی مرتبط با موضوعات ترافیکی، آشنایی کامل به شکل انفرادی و گروهی و توزیع اقلام ترافیکی از جمله اقداماتی است که در این طرح اجرایی می شود، گفت: این اقدام به منظور بالا بردن سطح فرهنگ ترافیک دانش آموزان مدارس، آگاهی از نحوه تردد ایمن در جاده ها و جلوگیری از وقوع سوانح انجام می شود.

وی هدف از اجرای این طرح را بالا بردن ضریب ایمنی عبور و مرور دانش آموزان عنوان و تاکید کرد: قرار گرفتن مدارس در کنار جاده‌ها سلامت عبور و مرور کودکان و دانش آموزان را تهدید می‌کند و به همین دلیل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در زمینه ایمن سازی مدارس حساسیت ویژه‌ای دارد.

سرپرست اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان تاکید کرد: اجرای این طرح در مدارس حاشیه راه های استان همدان در سال های گذشته، موجب کاهش تعداد تصادفات در مناطق زیرپوشش طرح در رده سنی دانش آموزان شد.

کد مطلب 4181088

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