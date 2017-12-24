امور جوانان در کشور متولی ندارد

محمد فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: امروز جوانان با مشکلات متعدد مواجه هستند و زمانی که به دنبال متولی مشخص امور جوانان هستیم، به سازمان خاصی نمی‌رسیم.

وی افزود: اینکه امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان تدبیر شود، به عقیده بنده راهگشا نیست و بنده معتقد به جداسازی وزارت ورزش و جوانان و شکل‌گیری سازمان امور جوانان هستم.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با یادآوری طرح این موضوع اضافه کرد: هر چند مورد تائید نبوده اما همچنان به ضرورت جدایی امور جوانان از وزارت ورزش تأکید دارم.

فیضی تصریح کرد: برای حل‌وفصل مشکلات جوانان نیازمند سازمان مستقلی هستیم تا بتوانیم با مدیریت جامع و برنامه‌ریزی صحیح مطالبات جوانان را پیگیری کنیم.

وی با تأکید به اینکه جوانان سرمایه‌های جامعه هستند، اضافه کرد: امروز اشتغال، ازدواج و مسکن مطالبات جدی است که بی‌شک در صورتی که از مسیر درست پیگیری شود، به نتایج مطلوب‌تری دست خواهیم یافت.