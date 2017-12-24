به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «درای کانتی» به نویسندگی باقر سروش و کارگردانی امیر پشلنگ از روز سه شنبه ۵ دی ماه، ساعت ۱۹ در تماشاخانه پایتخت روی صحنه می رود.

در این نمایش ۷۵ دقیقه ای شهروز دل افکار، رامین سیار دشتی، پانته آ مهدی نیا و فرزاد برهمن به ایفای نقش پرداخته اند. همچنین سیاوش نوروزی، داریوش برفه به همراه فرزاد برهمن گروه موسیقی نمایش را تشکیل می دهند.

در خلاصه این اثر نمایشی آمده است: شبیه دختران اورشلیم شدی وقتی واسه اولین بار عیسی ناصری را با تاج خار مشایعت کردن...

از دیگر عوامل این کار می توان به تهیه کننده: امیر پشلنگ، مجری طرح: پانته آ مهدی نیا، طراح لباس: الهام شعبانی، طراح صحنه: روح اله امامی، طراح حرکت: نازنین میهن، طراح و اجرای نور: یونس نوروزی، چهره پردازی: وحدت سرچونی، برنامه ریز و دستیار کارگردان: ابوالفضل خدابنده لو، مدیر فنی: حسین جزایری، منشی صحنه: پانیذ نیک قلب، مدیر صحنه: ابوالفضل خدابنده لو، ساخت و اجرای دکور: گروه دیارا، سرپرست گروه: عبدالرزاق بنی شیخ الاسلامی، روابط عمومی و تبلیغات: گروه دیارا، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه ای: سید محمد صادق سیادت، عکاس: شهریار اکبریه، امور اجرایی: مجتبی کاظمی، فضای مجازی و امور هماهنگی: رکسانا سکایش، طراح پوستر: امیر کریم زاده، ساخت تیزر: گروه کاج اشاره کرد.