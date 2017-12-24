درخشش فیلم « فرزندان» محصول شبکه مازندران در تایوان

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره که در ماه دسامبر و در شهر تایوان برگزار شده یکی از جشنواره های بزرگ است که زیر نظر انجمن بین المللی جشنواره فیلم های تایوان برگزار می شود.

هدف اصلی جشنواره FFIFA ارائه پلت فرم بین المللی به فیلمسازان جهت تبادل دیدگاه های هنری فیلمسازان خارجی بوده است، این جشنواره با دعوت از فیلم سازان با استعداد از سراسر جهان و نمایش فیلم های مستقل، سعی دارد تا جهانیان را با سینمای تایوان بیشتر آشنا سازد.

پیش از این فیلم «فرزندان» توانست حضورهای موفقی در جشنواره های بین المللی داشته باشد و جوایزی را از فستیوال‌های آمریکایی مثل رویال استار میشیگان (بهترین فیلم) پمبروک تاپارلی (بهترین فیلم)، ریل روز آواردز (بهترین فیلم)، آکولید گلوبال (بهترین فیلم)، فرانکلین کانتی (بهترین بازیگر) ، لانگ لیف کارولینا آمریکا (بهترین فیلم) و کارولینای شمالی (بهترین کارگردانی) و نیز دومین فستیوال فیلم یاس (بهترین بازیگر)، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم بخش ویدیویی را از ششمین جشنواره فیلم شهر دریافت کرده است.

حسن رستمانی، ویکتوریا لوشنیکووا، حسین میرزاقلی، مهرتاش سعیدی، پگاه کاکاسلطانی و هانیه جهان شاهلویی از بازیگران فیلم هستند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: زندگی بی‌دغدغه یعقوب و همسرش که با گرمای عشق یکدیگر به آرامش رسیده است با بی‌خبری از تنها پسرشان فرخ که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور مهاجرت کرده است، دگرگون می‌شود. یعقوب در پی یافتن نشانی از پسرش سفری اودیسه‌وار را تجربه می‌کند.