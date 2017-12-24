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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۰۴

اردوغان: ترامپ پیش از تصمیم درباره قدس باید با ما تماس می‌گرفت

اردوغان: ترامپ پیش از تصمیم درباره قدس باید با ما تماس می‌گرفت

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی ضمن انتقاد مجدد از موضع رئیس جمهوری آمریکا در قبال قدس، گفت: ترامپ پیش از تصمیم درباره قدس باید با ما تماس می‌گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر موضع اخیر رئیس جمهوری آمریکا علیه قدس اشغالی را به باد انتقاد گرفت.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: ترامپ پیش از اتخاذ تصمیم خود علیه قدس باید با ما تماس می گرفت، چراکه آنکارا اکنون رئیس دوره ای سازمان همکاری اسلامی است.

اردوغان افزود: اگر از موضوع تصمیم ترامپ علیه قدس مطلع بودیم و او با ما رایزنی می کرد، اجازه انجام این اشتباه بزرگ را نمی دادیم.

اردوغان که این سخنان را در نشست خبری پیش از عزیمتش به سودان بیان می کرد، افزود: شاید آنکارا و واشنگتن با هم در خصوص قدس تماس هایی در آینده داشته باشند؛ اما اکنون هیچ تصمیمی در این خصوص نگرفته ام. 

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اجازه نمی دهیم که پیروان گولن در آفریقا مستقر شوند.

کد مطلب 4181110

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