به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، حسین دلشب اظهار داشت: در این کارگاه آموزشی تعدادی از کارشناسان و محیط بانان اداره کل و واحدهای تابعه، جمعی از پرسنل واحد آتش نشانی شهرداری بوشهر، نمایندگانی از سمن های زیست محیطی استان و تعدادی ازدانشجویان و علاقمندان خزنده شناسی شرکت داشتند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزودک اساتید دوره دکتر سیدیان از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و سالمی از موسسه سرم سازی را به صورت تئوری و عملیاتی مباحث مربوط به طبقه بندی خزندگان و سموم آنها و چگونگی زنده گیری و راهکارهای پیشگیری و درمان گزش آنها را در محیط طبیعی را مطرح کردند.