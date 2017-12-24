  1. استانها
  2. بوشهر
۳ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۲۰

کارگاه آموزشی آشنایی با خزنده‌ها در بوشهر برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنایی با خزنده‌ها در بوشهر برگزار شد

بوشهر - کارگاه آموزشی آشنایی با خزنده شناسی و راه‌های درمان گزش در محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، حسین  دلشب اظهار داشت: در این کارگاه آموزشی تعدادی از کارشناسان و محیط بانان اداره کل و واحدهای تابعه، جمعی از پرسنل واحد آتش نشانی شهرداری بوشهر، نمایندگانی از سمن های زیست محیطی استان و تعدادی ازدانشجویان و علاقمندان خزنده شناسی شرکت داشتند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزودک اساتید دوره دکتر سیدیان از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و سالمی از موسسه سرم سازی را به صورت تئوری و عملیاتی مباحث مربوط به طبقه بندی خزندگان و سموم آنها و چگونگی زنده گیری و راهکارهای پیشگیری و درمان گزش آنها را در محیط طبیعی را مطرح کردند. 

کد مطلب 4181111

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها