اختصاص۴۵درصد تسهیلات توسعه وایجاد اشتغال پایداربه طرح های کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ علی محمودی در جلسه کمیته تخصصی توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری را یکی از اهداف و شعارهای دولت دوازدهم برشمرد و ابراز کرد: امیدواریم با تخصیص اعتبارات لازم از محل صندوق توسعه ملی و سپرده‌های شبکه بانکی کشور، بخشی از این اهداف تحقق یابد.

وی ادامه داد: قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در مرداد ماه سالجاری به تصویب رسیده و ضمن عقد قرارداد با بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، پست بانک و صندوق توسعه کارآفرینی امید، دستورالعمل اجرا و پرداخت تسهیلات آن تدوین شده است که بازپرداخت آن، ۶ ساله خواهد بود.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری زنجان، سهم طرح‌های بخش کشاورزی را معادل ۴۵ درصد از مجموع تسهیلات پرداختی ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری عنوان کرد و گفت: طرح‌های حوزه صنایع و معادن کوچک ۱۰ درصد، واحدهای خدماتی و فناوری اطلاعات ۱۵ درصد، حوزه گردشگری ۱۰ درصد و بخش صنایع دستی و فرش دستبافت نیز ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات پیش بینی شده را دریافت خواهند کرد.

محمودی از تخصیص اعتبارات توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنایع و معادن کوچک، واحدهای خدماتی و فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی و فرش خبر داد و گفت: در مجموع ۱.۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی در کشور به توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری اختصاص یافته که سهم استان از این اعتبارات، ۲۸۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، معادل ۲.۳۸ درصد از مبلغ کل تسهیلات است.

محمودی مجموع جمعیت مشمول دریافت این تسهیلات در استان را ۴۱۰ هزار نفر عنوان کرد و گفت: اعتبارات ۲۸۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی به نسبت جمعیت مشمول هر شهرستان در استان توزیع خواهد شد و فرمانداران نیز باید در اسرع وقت نسبت به تشکیل جلسات در راستای این کمیته در شهرستان‌ها و تعیین تکلیف طرح‌ها و متقاضیان سهم شهرستان خود، اقدام نمایند.

وی سند منازل مسکونی روستایی، زمین‌های کشاورزی و واحدهای تجاری و دامپروری را از جمله تضامین قابل قبول در زمان پرداخت تسهیلات به طرح‌های متقاضیان بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی برشمرد و در خصوص زیربخش های مشمول دریافت تسهیلات در هر حوزه، اظهار کرد: در بخش کشاورزی، طرح‌هایی با موضوعات زراعت، دام و طیور، مرغداری، گیاهان دارویی، شیلات، کِشت گلخانه‌ای، صنایع تبدیلی، مکانیزاسیون و خدمات فنی و مهندسی کشاورزی، مورد قبول است.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری زنجان ادامه داد: در بخش واحدهای خدماتی و فناوری اطلاعات نیز به طرح‌هایی با موضوع فناوری اطلاعات، آموزشی، ورزشی، فرهنگی و هنری، حمل و نقل، انبارداری، اسناد بیمه‌ای، بازیافت و انرژی‌های تجدیدپذیر تسهیلات تعلق می‌گیرد.