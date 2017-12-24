ضرورت احیای خانه تاریخی امین الضرب تهران از سوی اتاق بازرگانی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجد جامعی صبح امروز طی سخنانی با اشاره به اهمیت خانه تاریخی امین الضرب در تهران، تصریح کرد: این خانه تاریخی بسیار ارزشمندی است که کتابخانه فوق العاده ای به همراه نسخ خطی در آن قرار دارد.



وی به بیان نقش برجسته خاندان امین الضرب در تاریخ کشور پرداخت و گفت: دکتر یحیی مهدوی و مرحوم دکتر صدیقی، وزیر دکتر مصدق از همین خانواده بوده است.



عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بازدیدهای مکرر خود از خانه تاریخی امین الضرب، تصریح کرد: اتاق بازرگانی با احیای این خانه یک کار بزرگ شهری و ملی درباره مشروطیت، تجارت، شهر، علم، فلسفه و سیاست انجام خواهد داد.



وی در ادامه سخنان خود با اشاره به دیگر زمینه های همکاری مشترک اتاق بازرگانی و مدیریت شهری، گفت:ما در سند برنامه تکلیفی را پیش بینی کردیم که برنامه جامع مسئولیت پذیری اجتماعی با رویکرد مشارکت پذیری، حل مشکلات شهری، اخلاق و فرهنگ زیست محیطی دنبال شود. در این زمینه پایه هایی برای حضور جدی بخش بازرگانی در حوزه مسائل شهری و مقابله با آسیب ها و آلودگی هوا تنظیم شده است.



سیدحسن رسولی عضو شورای شهر تهران نیز پس از سخنان رییس اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه مهمترین مسئله در اداره شهر تهران اقتصاد است، گفت: ما در شرایط بحران مالی هستیم و انتظار داریم اتاق بازرگانی بنا به دلایلی که ایجاد شده است، از مدیریت شهری حمایت کند.



وی با اشاره به تشکیل کارگروه‌ها برای افزایش تعامل بین حوزه مدیریت شهری و اتاق بازرگانی گفت: با تشکیل این کارگروه‌ها می‌توان از ظرفیت موجود به نحو مطلوب‌تر استفاده کرد.



رسولی از آمادگی مدیریت شهری برای برون سپاری بخشی از خدمات شهری به برندهای خارجی خبر داد.



افشین حبیب‌زاده عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران نیز در ادامه جلسه بیان کرد: تغییر کاربری از مسکونی به تجاری غیرقابل انجام است و ما براساس طرح تفصیلی و رعایت حقوق شهروندان نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.



وی گفت: چنانچه این کار انجام شود قاعدتا شاهد بی‌بندوباری در سطح شهر تهران خواهیم بود.



حبیب‌زاده بیان کرد: حتی در صورت رعایت پهنه نیز تغییر کاربری، ضوابط خود را دارد و باید براساس آن عمل کرد.



زهرا نژادبهرام دیگر عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به دیپلماسی شهری و ضرورت همکاری اتاق بازرگانی، مجلس و شورای شهر تهران گفت: این همکاری‌ها می‌تواند برای شهر مفید و با ارزش باشد.



وی تصریح کرد: یکی دیگر از اقداماتی که باید مور توجه اتاق بازرگانی قرار بگیرد، توجه به مسئولیت اجتماعی است که در این زمینه باید به وظایف خود عمل کند.



نژادبهرام گفت: برقی کردن موتورسیکلت‌ها اولین گام در حوزه مسئولیت اجتماعی است.



محمدجواد حق‌شناس رئیس کیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز با اشاره به تکرار کلمه شهر تهران، شهر سوخته‌ای است، گفت: شورای پنجم و مدیریت شهری، شهر سوخته‌ای را از مدیریت قبل تحویل گرفتند و این در حالی است که زمانی که من این موضوع را مطرح کردم، مورد انتقاد اعضای سابق شورا و مدیریت شهری گذشته قرار گرفتم.



وی گفت: امروز بیش از هر موقع مشخص شده که چرا این موضوع را مطرح کردم به طوری که در حال حاضر شهر تهران ۳۰ هزار میلیارد تومان به دستگاه‌های مختلف بدهکار است.



حق‌شناس ادامه داد: قاعدتاً این شرایط به نفع اتاق بازرگانی نخواهد بود و می‌طلبد در این بخش، اتاق بازرگانی همکاری لازم را برای فراهم شدن شرایط بهتر تهران داشته باشد.



وی ادامه داد: اتاق بازرگانی می‌تواند با توجه به ظرفیت و پتانسیلی که دارد، در جهت توسعه بخش‌های مختلف از جمله مباحث فرهنگی و سینماها گام بردارد.



رئیس شورای شهر تهران نیز با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه یافته توجه ویژه‌ای به بخش خصوصی وجود دارد، گفت: در حال حاضر در تهران یک میلیون پارکینگ حاشیه‌ای وجود دارد که هیچ درآمدی برای شهرداری و شهروندان ندارد.



محسن هاشمی ادامه داد: قاعدتا بخش خصوصی می‌تواند با توجه به پتانسیلی که دارد در جهت کمک به حمل و نقل عمومی و هوشمندسازی آن گام بردارد و سود قابل توجهی را نیز در این زمینه نصیب خود کند.



رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: تردد در برخی از خیابان‌های تهران هم‌اکنون شرایط سختی را به وجود آورده است که باید تمهیداتی در این زمینه صورت گیرد و از خودروهایی که در پیک ترافیک تردد می‌کنند، عوارض بیشتری دریافت شود.

وی با اشاره به حضور سرمایه‌گذاران در احداث اتوبان‌هایی از جمله اتوبان پردیس و تهران- ساوه، گفت: در اتوبان پردیس سرمایه‌گذار ایرانی مشارکت داشت که در حال حاضر از سود بالایی در بخش عوارض آن استفاده می‌کند. ضمن اینکه در اتوبان تهران - ساوه نیز که در دوران سازندگی و با حمایت بانک ملی صورت گرفت، سود قابل توجهی برای این مجموعه به دست آمده است.



هاشمی در پایان تصریح کرد: قاعدتاً این جلسات با اتاق بازرگانی ادامه پیدا خواهد کرد و ما در آینده از ظرفیت این مجموعه استفاده بهتری خواهیم برد.