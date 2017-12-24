ماموران قلابی ارتش و ناجا دستگیر شدند/اخاذی از ۵۰ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، اواسط هفته گذشته مأموران کلانتری ۱۷۰ کهریزک از اخاذی دو مأمورنما از شماری از اتباع کشور افغانستان و ساکنان این منطقه با خبر شده و رسیدگی به موضوع را در دستورکار خود قرار دادند. مدتی بعد مأموران با کسب اطلاعات موثق از محل فعالیت این افراد با خبر شده و با هماهنگی مقام قضایی اقدام به دستگیری دو متهم کردند.

با انتقال دو متهم که لباس مأموران ارتش و ناجا را بر تن داشتند، این افراد تحت بازجویی قرارگرفته و معترف شدند که تا کنون از بیش از ۵۰ تن از افراد در محدوده کهریزک اخاذی کرده اند.

دو متهم دستگیر شده که عمو و برادرزاده بودند، در اظهارات خود معترف شدند که از مدتی قبل با تهیه البسه و تجهیزات ماموران ارتش و ناجا اقدام به گشت زنی در خیابان‌ها و معابر محله کهریزک کرده و با شناسایی اتباع کشور افغانستان و نیز برخی از ساکنان این منطقه خود را به آنان رسانده و با انتصاب عنوانی مجرمانه به این افراد، آنان را تهدید می کردند که اگر اشیاء قیمتی یا مبلغ درخواستی را به آنان ندهند، وی را بازداشت خواهند کرد.

این افراد که اسلحه و بی سیم قلابی به همراه کمربند تجهیزات پلیسی داشتند، از این افراد اخاذی کرده و اگرچنانچه با مقاومت وی روبه رو می شدند اقدام به زورگیری از طعمه های خود می کردند. همچنین دو متهم اقدام به تهیه برچسب قلابی نام خود نیز کرده بودند.

مأموران پلیس در ادامه بازرسی خود از اموال و اشیاء همراه متهمان تعدادی مهر دستگاه ها و نهادهای مختلف از جمله، مهرمحرمانه، مهر قرارگاه های نظامی، مهر سازمان وظیفه عمومی ناجا، مهر اداره آب و ... را نیز کشف و ضبط کردند.

دو متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.