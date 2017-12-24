تشکیل کمیته ایمنی برای جلوگیری از تکرار پلاسکو

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تشکیل کمیته ارتقاء ایمنی ساختمان های شهر تهران جهت پیگیری تحقق خروجی ها و پیشنهادات گزارش های تهیه شده در کارگروه های دولت، مجلس، شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) و سایر نهادها پیرامون بررسی حادثه پلاسکو گفت: یک فوریت این طرح در چهارم مهرماه سال جاری به تصویب رسید و به کمیسیون های تخصصی ارائه شد.



وی در ادامه تصریح کرد: پس از حادثه پلاسکو، اکثر مجموعه ها کمیته های ایمنی تشکیل دادند و در سطح شهر تهران و حتی در سطح ملی نیز کمیته ملی تشکیل شد و دولت در ابتدای کار شورای پنجم گزارش خود از این کمیته را اعلام کرد.



سالاری با بیان اینکه خروجی این کمیته ها یک کتاب بود، اظهار کرد: تغییر قوانین و دستورالعمل جدید به تشکیل یک کمیته ایمنی نیاز دارد، چرا که ممکن است حوادثی مانند پلاسکو در کشور و در پایتخت رخ دهد.



رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر افزود: همه مطالعات کمیته های تشکیل شده به کتابخانه ارسال شد اما چه سازمانی مناسب‌تر از شورای اسلامی شهر تهران باید در جلسات و تغییر قوانین حضور داشته باشد؟



وی یادآور شد: در صورتی که خدای ناکرده شاهد حادثه ای مانند پلاسکو باشیم، باید بتوانیم مسئول را مشخص کنیم، از این رو ایجاد یک کارگروه ضرورت دارد.



سالاری با اشاره به اینکه تغییر و اصلاح قوانین به کمیته حقوقی نیاز دارد، گفت: از آنجایی که ترکیب اعضای کمیسیون نظارت از همه کمیسیون ها تشکیل شده است، پیشنهاد می‌شود که کمیسیون نظارت مسئول این کمیته شود و از شهرداری، استانداری، سازمان نظام مهندسی و وزارت بهداشت نیز نماینده اعزام شود.



این طرح با ۹ رای و ۱۷ عضو حاضر به تصویب رسید.



محمد سالاری در خصوص سومین دستور سی و دومین جلسه رسمی شورای شهر تهران، با عنوان «بررسی کمیسیون ماده ۷ آئین نامه اجرایی ماده یکم قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» گفت: یک باغ در آجودانیه منطقه یک شهر تهران وجود دارد که با ۴۲۰ اصله درخت باغ شناخته شده است.



وی با بیان اینکه ۴۴ اصله درخت خشک شده است، یادآور شد: از ۴۲۰ اصله درخت ۶۲ اصله نیز کسر شده است که در ابتدا به کارشناسان ما اجازه بازدید داده نشد.



رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: این ملک کاربری پارک دارد و درخواست کردیم تبصره یک ماده ۶ اعمال شود. این طرح با ۱۵ رای تصویب شد.



