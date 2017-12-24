کاهش ازدواج و طلاق در خراسان جنوبی /۱۲هزار واقعه ولادت ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فاطمی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک سالروز ملی ثبت احوال، اظهار کرد: اولین شناسنامه در کشور ایران در سال ۱۲۹۷ به نام فاطمه ایرانی صادر و تحویل داده شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ثبت احوال با بیش از ۹۰ سال سابقه بهترین خدمات را به مردم ارائه می دهد، افزود: امروزه ثبت احوال سعی دارد به صورت کلی از حالت سنتی به مکانیزه تغییر پیدا کند.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ثبت ۱۲۰ میلیون اطلاعات یکی از افتخارات ثبت احوال در کشور است، گفت: در حال حاضر ثبت احوال در ۲۵۰ نقطه از کشور به مردم خدمات ارائه می دهد.

وی با بیان اینکه پاسخ شش هزار استعلام در یک ثانیه یکی از ویژگی های خاص ثبت احوال است، عنوان کرد: اولین و مهم ترین ماموریت ثبت احوال در کشور ثبت وقایع حیاتی از قبیل ازدواج، طلاق، ولادت و وفات است.

فاطمی با اشاره به اینکه کارکنان ثبت احوال مرزبانان هویتی کشور هستند، بیان کرد: ولادت بایستی حتما ظرف مدت ۱۵ و وفات ظرف مدت ۱۰ روز به ثبت برسد.

وی با بیان اینکه تبدیل شدن شناسنامه و کارت ملی سنتی به مکانیزه امکان جعل را به شدت کاهش می دهد، افزود: خوشبختانه تا کنون به واسطه شناسنامه های مکانیزه هیچ جعلی در استان رخ نداده است.

صدور ۲۵۰ هزار کارت ملی هوشمند در استان

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی در خصوص اخذ کارت ملی هوشمند موفق نبوده است، گفت: در حال حاضر ۵۵۰ هزار نفر از افراد استان واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند هستند.

وی با بیان اینکه تا کنون ۲۵۰ هزار کارت ملی هوشمند در استان صادر شده است، عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۱۰۰ هزار کارت ملی درخواست شده است.

فاطمی با اشاره به اینکه طی هشت ماهه نخست سال جاری ۱۲ هزار و ۲۴۶ ولادت در استان ثبت شده است، اظهار داشت: از مجموع ولادت های ثبت شده در استان تعداد هشت هزار و ۶۴۰ واقعه شهری و تعداد سه هزار و ۶۰۶ واقعه ولادت روستایی بوده است.

وی با بیان اینکه شش هزار و ۳۶۲ نوزاد پسر و پنج هزار و ۸۸۴ نوزاد دختر از ابتدای سال تا کنون در استان متولد شده اند، افزود: ولادت در استان خراسان جنوبی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۳۹ درصد کاهش داشته است.

ثبت ۸۰۰ واقعه ازدواج در خراسان جنوبی

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طی هشت ماهه نخست سال جاری چهار هزار و ۸۲۶ واقعه ازدواج در استان ثبت شده است، گفت: از مجموع ازدواج های استان سه هزار و ۲۴ واقعه شهری و یک هزار و ۸۰۲ واقعه روستایی بوده است.

وی با بیان اینکه ۷۶۷ واقعه طلاق نیز طی هشت ماهه نخست سال جاری در استان به ثبت رسیده است، عنوان کرد: از مجموع طلاق های به ثبت رسیده ۶۱۸ مورد شهری و ۱۴۹ واقعه روستایی بوده است.

فاطمی ادامه داد: ازدواج در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹.۸ درصد و طلاق چهار درصد کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه رتبه استان خراسان جنوبی در حوزه طلاق بیست و شش است، گفت: متاسفانه اکثر طلاق هایی که صورت می گیرد در دوران زیر چهار سال زندگی مشترک است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با بیان اینکه از ابتدای طرح هوشمند کردن کارت ملی ۲۵۳ هزار و ۵۷۵ فقره درخواست هوشمند کردن کارت ملی را داشته ایم، عنوان کرد: از ابتدای سال ۹۱ تا کنون ۲۳۶ هزار و ۷۳۸ فقره کارت ملی هوشمند در استان صادر شده است.

وی ادامه داد: از مجموع کارت های هوشمند صارد شده ۲۲۷ هزار و ۹۴۲ فقره تحویل شده است.

فاطمی با اشاره به فراوانی اسامی طی هشت ماهه نخست سال جاری در استان، اظهار کرد: ابوالفضل، امیرعلی، امیرحسین، حسین و علی به ترتیب در رتبه های نخست تا پنجم فراوانی نام پسر و فاطمه، فاطمه زهرا، زینب، زهرا و نازنین زهرا نیز رتبه های نخست تا پنجم فراوانی نام دختر را به خود اختصاص داده است.

۵۷۷درخواست تغییر نام خانوادگی در استان

وی با بیان اینکه ۳۵ هزار و ۷۴۱ فقره شناسنامه برای افراد بالای ۱۵ سال در استان تعویض و تحویل شده است، افزود: ۱۲ هزار و ۶۵۰ فقره شناسنامه برای افراد زیر ۱۵ سال نیز صادر و تحویل شده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اولین شناسنامه در شهرستان بیرجند در تاریخ ۲۱ مهر ماه سال ۱۳۰۷ به نام سید مهدی قدسی صادر شده است، گفت: سال گذشته ۵۷۷ درخواست تغییر نام خانوادگی و ۲۴۱ تغییر نام در استان داشته ایم.

وی با اشاره به فعالیت دو ایستگاه سیار جهت هوشمند کردن کارت ملی در استان، عنوان کرد: این ایستگاه ها که نماد حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع است صرفا مختص معلولین جسمی، ذهنی، افراد کهنسال و جانبازان است.

فاطمی ادامه داد: ایستگاه های سیار استان حدود ۲۰ روز گذشته راه اندازی شده است و تا کنون سه هزار نفر در این ایستگاه ها ثبت نام کرده اند.