بوش و بلر در مورد حل مسائل عراق و خاورمیانه اختلاف دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، در اولین نشانه تلاشهای دیپلماتیک منطقه ای که گروه تحقیق عراق آن را خواستار شده، نخست وزیر انگلیس از سرزمینهای اشغالی دیدن خواهد کرد تا بن بست بر سر تشکیل دولت وحدت ملی را بشکند و بوش نیز اعلام کرد که آمریکا از این اقدام حمایت می کند.

در ادامه این مطلب انتقادی آمده است : اما در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک و پس از دیدار روز گذشته این دو مقام آمریکایی و انگلیسی درکاخ سفید، بوش گفتگوهای زودهنگام با ایران و سوریه را رد کرد که به نظر می رسید که انگلیس به این مساله علاقه بیشتری دارد.

بوش روز گذشته گفت که درباره گفتگوهای مستقیم با ایران تا زمانی که این کشور برنامه غنی سازی اورانیوم خود را تعلیق نکند، نباید صحبتی شود. این درحالی بود که انگلیس پس ازآن با اشاره به روابط کامل دیپلماتیک که بین لندن و تهران وجود دارد، از اینکه چنین ارتباطی را بین این دو مسئله ایجاد کند، خودداری کرد.

ایندیپندنت می افزاید : در مورد سوریه نیز بوش چنین دیدگاه ناسازگاری را داشت. به طور کلی بلر نسبت به گزارش گروه تحقیق عراق علاقمندی بیشتری را از خود نشان داد، اما بوش به تکرار می گفت که در حالی که این گزارش " مهم" است، اما تنها یکی از چندین تحقیق آماده شده در آمریکا توسط وزارت خارجه ، پنتاگون ( وزارت دفاع) و شورای امنیت ملی است.

نویسنده خاطر نشان می کند : دیدار روز گذشته این دو دیداری بود که در آن یک وضعیت تاریکی حاکم شده بود و اولین دیداری بود که معماران جنگ عراق مجبور شدند در برابر هم قرار گیرند. بوش که خسته به نظر می رسید، اعتراف کرد که وضعیت در عراق " بد" و " بسیار دشوار" است و وظیفه پیش روی آنها ترسناک است. این دو کشور با لحظه سختی در عراق روبرو هستند.

در پایان این مطلب آماده است : اما اختلافات بین این دو آشکار بود. به نظر می رسید که بوش تمایل اندکی برای پذیرفتن ارتباط بین مناقشه فلسطینی ها و اسرائیل و بحران درلبنان و عراق دارد، در حالی که بلر با این ایده موافق بود.

گروه تحقیق عراق عراق به ریاست "جیمز بیکر" وزیرامور خارجه اسبق آمریکا و " لی همیلتون" نماینده سابق کنگره آمریکا روز چهارشنبه 15 آذر گزارش خود را به "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا تقدیم کرد که در این گزارش به شکست سیاست های آمریکا در عراق و همچنین لزوم همکاری این کشور با برخی بازیگران مهم منطقه ای برای حل مشکلات عراق به ویژه ایران و سوریه اشاره شده است.