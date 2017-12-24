به گزارش خبرنگار مهر، امید قادری امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح خدمات بهزیستی در مناطق زلزله زده پرداخت و گفت: هرچه از حادثه زلزله دور می شویم مداخلات روانشناسی بسیار مهم تر جلوه می کند.

وی بیان داشت: تا امروز حدود ۵ هزار و ۵۱۵ نفر از زلزله زدگان در مناطق آسیب دیده مورد مداخلات روانشناختی قرار گرفتند که از هفته آینده مرحله دوم رسیدگی روانی به افرادی که با مداخلات حادتر مواجه اند، شروع می شود.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه افزود: در قالب ۵۳ تیم دو نفره روانشناسان به مناطق اعزام شدند و تا کنون فرم های تخصصی روانشناسی را برای ۳۸ هزار و ۵۰۰ نفر تکمیل کردند که طی آن ۲۶۰۰ نفر نیاز به مداخله روانشناسی فردی داشتند.

قادری یادآور شد: تاکنون ۱۴ کودک در این حادثه هر دو والد خود را از دست داده اند. همچنین ۲۸ مورد کودک مادر و ۱۸ مورد هم پدر خود را از دست داده اند.

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه تاکید کرد: خوشبختانه هیچ کودک زلزله زده ای، بدون سرپرست نمانده است و هیچ کودک بی سرپرستی رها نشده است و بستگان درجه یک سرپرستی آنها را به عهده گرفتند که از طرف بهزیستی مستمری آنها در حال فعال شدن است.

وی تصریح کرد: تا کنون ۲۸ مهد کودک در مناطق زلزله زده راه اندازی شده که با شهریه رایگان و یک وعده غذایی به ۱۴۵۰ کودک خدمت رسانی انجام می دهند.

قادری خاطر نشان کرد: متاسفانه در این حادثه دلخراش مردم دچار آسیب های جدی شدند و حدود ۱۱۸ مورد معلولیت جدید شناسایی شد که ۲۰ مورد آنها معلولیت خیلی شدید و ضایعات نخاعی است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در ادامه گفت: مرکز تخصصی درمان و نگهداری آسیب دیدگان قطع نخاعی زلزله هفته آینده در شهرک بهداری کرمانشاه افتتاح می شود.

قادری با بیان اینکه ۵۳ مورد از مددجویان در این حادثه دچار آسیب شدند، اذعان داشت: تا کنون مبلغ۳۲۱ میلیون تومان کمک نقدی از مشارکت های مردمی به بهزیستی واریز شده و همچنین ۱۷ میلیارد و۴۰۰ میلیون تومان اجناس حمایتی از طرف مردم وخیرین به آسیب دیدگان حادثه زلزله اهدا شده است.

وی از صدور دفترچه های ویژه مددجویان در مناطق زلزله زده خبر داد و اظهار داشت: با این دفترچه ها اقلام ضروری زندگی در بین زلزله زدگان توزیع خواهد شد.

این مسئول همچنین از نصب ۳۶۷ کانکس توسط بهزیستی از محل کمک های مردمی خبر داد و ابراز داشت: حدود ۳۰ کانکس مخصوص افراد ضایعه نخاعی طی هفته آینده خریداری و نصب خواهد شد.