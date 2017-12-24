اکثر پروژه های اجتماعی صنعت نفت در خوزستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاحیه نمایشگاه صنعت حفاری خوزستان در اهواز اظهار کرد: وضعیت اقتصاد کشور بر همه روشن است؛ اکنون بیش از ۹۰ درصد درآمد کشور صرف هزینه های جاری می شود و میزان اعتبارات عمرانی در کشور کمتر از ۲۵ درصد و با تخصیص شاید بین ۱۰ تا ۱۲ درصد باشد و از این بابت شرایط کشور برای ایجاد زیرساخت ها یا جهش خیلی مناسب نیست.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید ظرفیت اقتصاد ایران را بزرگ تر کند، ادامه داد: اگر بخواهیم میزان بیکاری را در همین سطح فعلی حفظ کنیم باید سالانه ۹۵۰ هزار اشتغالزایی داشته باشیم. اگر بخواهیم وضعیت را کمی بهبود دهیم باید یک میلیون و ۱۷۰ هزار نفر اشتغالزایی داشته باشیم که ظرفیت اقتصادی ایران ایجاد ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار اشتغالزایی را دارد.

شریعتی بیان کرد: تولید نفت در کشور چهار میلیون بشکه است که حدودا یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه آن مصرف داخلی و ۲.۴ میلیون بشکه آن صادرات می شود؛ صنعت نفت و مخازن نفتی این ظرفیت را دارند که میزان تولید را به ۶ میلیون بشکه برسانند. به سختی و با زحمات بیشتر حتی ظرفیت تولید هشت میلیون بشکه هم برای صنعت نفت ایران متصور و امکان پذیر است.

استاندار خوزستان گفت: این ظرفیت وجود دارد که صنعت نفت نقش بیشتری ایفا و بعد از چند سال با همین سیاست های صحیح ظرفیت های نفتی افزایش و توسعه بالاتری را برای کشور رقم بزند.

شریعتی با بیان اینکه توسعه خوزستان با نفت گره خورده و توسعه نفت هم به رشد خوزستان وابسته است، گفت: نفت در توسعه ایران و به تبع خوزستان نقش بی بدیل و کم نظیری دارد؛ همچنین نفت بدون خوزستان جایگاهی در کشور نخواهد داشت و البته خوزستان برای حرکت خودش به نفت نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه زمان رقابت فرارسیده و شرکت ها باید چابک سازی کنند چون آنچه بهترین است انتخاب خواهند شد، گفت: قبول داریم که شرکت های بین المللی این دوره ها را گذرانده و حمایت شده اند ولی در عین حال باید بپذیریم که در مسیر رقابت و مطابق ترین تکنولوژی های با محیط زیست تمام تلاش خود را به کار بگیریم.

شریعتی اظهار کرد: یک هزار میلیارد دلار برای سرمایه اجتماعی وزارت نفت تعیین شده که اکثر پروژه های پیشنهادی در این حوزه در خوزستان اجرا خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت حفاری از سوم تا ششم دی ماه در اهواز دایر است.



