پزشک در همه روستاهای استان زنجان مستقر است

محمدرضا صائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح تحول نظام سلامت ازتوفیقات مهم دولت تدبیر و امید بوده و تاکنون اقدامات خوبی هم انجام‌شده است، گفت: خوشبختانه در روستاهای استان زنجان این طرح به خوبی اجراشده و روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت شامل سلطانیه، طارم، ماه‌نشان، ایجرود و صائین قلعه ۴۷۵ هزار نفر تحت پوشش خدمات درمانی دارند.

وی اظهار کرد: قبل از اجرای تحول نظام سلامت مراکز بهداشتی در روستاها بسیار وضعیت اسفناکی داشتند ولی امروز به برکت اجرای طرح تحول نظام سلامت مراکز بهداشتی مرمت و نوسازی شدند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: قبل از سال ۹۲ مراکز درمانی در روستاها یک در خط میان پزشک نداشتند ولی امروز ۱۰۰ درصد مراکز درمانی در روستاها پزشک دارند.

صائینی از ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در ۶۶۵ مرکز بهداشت در استان زنجان خبر داد و افزود: طی دولت تدبیر و امید تعداد این مراکز افزایش‌یافته است.

وی با بیان اینکه طرح نظام سلامت تاکنون در استان زنجان به خوبی اجراشده است، ادامه داد: توسعه مراکز بهداشتی از برکات این طرح در استان است و این مهم در روستاها به خوبی مشاهده می‌شود چراکه در مراکز روستایی ماما هم مستقر است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: خوشبختانه با اجرای طرح نظام سلامت رضایتمندی مردم از نظام درمان بسیار افزایش‌یافته است و برای اجرای بهینه طرح تحول نظام سلامت بودجه ویژه‌ای از سوی دولت تدبیر و امید اختصاص‌یافته و تاکنون هم به خوبی اجراشده است.

صائینی گفت: برای اجرای بهینه طرح تحول نظام سلامت بودجه ویژه‌ای از سوی دولت تدبیر و امید اختصاص‌یافته و مشکلی در این مورد وجود ندارد و اجرای طرح موجب آشکار شدن ضعف‌های حوزه درمانی شد.