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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۲۳

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

پزشک در همه روستاهای استان زنجان مستقر است

پزشک در همه روستاهای استان زنجان مستقر است

زنجان- معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: قبل از سال ۹۲ با کمبود پزشک در مراکز درمانی روستایی مواجه بودیم ولی اکنون ۱۰۰ درصد مراکز روستایی پزشک دارند.

محمدرضا صائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح تحول نظام سلامت ازتوفیقات مهم دولت تدبیر و امید بوده و تاکنون اقدامات خوبی هم انجام‌شده است، گفت: خوشبختانه در روستاهای استان زنجان این طرح به خوبی اجراشده و روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت شامل سلطانیه، طارم، ماه‌نشان، ایجرود و صائین قلعه ۴۷۵ هزار نفر تحت پوشش خدمات درمانی دارند. 

وی اظهار کرد: قبل از اجرای تحول نظام سلامت مراکز بهداشتی در روستاها بسیار وضعیت اسفناکی داشتند ولی امروز به برکت اجرای طرح تحول نظام سلامت  مراکز بهداشتی مرمت و نوسازی شدند.  

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: قبل از سال ۹۲ مراکز درمانی در روستاها یک در خط میان پزشک نداشتند ولی امروز ۱۰۰ درصد مراکز درمانی در روستاها پزشک دارند. 

صائینی از  ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در ۶۶۵ مرکز بهداشت در استان زنجان خبر داد و افزود: طی دولت تدبیر و امید تعداد این مراکز افزایش‌یافته است.

وی با بیان اینکه طرح نظام سلامت تاکنون در استان زنجان به خوبی اجراشده است، ادامه داد: توسعه مراکز بهداشتی از برکات این طرح در استان است و این مهم در روستاها به خوبی مشاهده می‌شود چراکه در مراکز روستایی ماما هم مستقر است. 

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: خوشبختانه با اجرای طرح نظام سلامت رضایتمندی مردم از نظام درمان بسیار افزایش‌یافته است و برای اجرای بهینه طرح تحول نظام سلامت بودجه ویژه‌ای از سوی دولت تدبیر و امید اختصاص‌یافته و تاکنون هم به خوبی اجراشده است. 

صائینی گفت: برای اجرای بهینه طرح تحول نظام سلامت بودجه ویژه‌ای از سوی دولت تدبیر و امید اختصاص‌یافته و مشکلی در این مورد وجود ندارد و اجرای طرح موجب آشکار شدن ضعف‌های حوزه درمانی  شد.

کد مطلب 4181202

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