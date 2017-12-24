  1. استانها
  2. هرمزگان
۳ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۰۸

مدیرکل امورشهری و شوراهای استانداری هرمزگان:

برنامه مدیریت پسماندهای عادی شهرهای استان هرمزگان تدوین شد

برنامه مدیریت پسماندهای عادی شهرهای استان هرمزگان تدوین شد

بندرعباس - مدیرکل امورشهری و شوراهای استانداری هرمزگان از تدوین برنامه مدیریت پسماندهای عادی شهرهای استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، آرش رضایی در پنجمین نشست کارگروه مدیریت پسماند استان هرمزگان، نحوه دفع پسماندهای پزشکی و بیمارستانی در شهرهای استان هرمزگان را موضوع بسیار مهمی دانست و بیان داشت: این امر همکاری متقابل شهرداری‌ها و مراکز بهداشت و درمان شهرستان‌ها را می‌طلبد.

وی ادامه داد: دستگاه‌های مسئول در این زمینه باید همکاری لازم را داشته باشند تا وضعیت دفع پسماندهای عفونی و بیمارستانی در شهرهای هرمزگان همزمان با دفع سایر پسماندهای عادی بهبود یابد.

مدیرکل امورشهری و شوراهای استانداری هرمزگان از تدوین برنامه مدیریت پسماندهای عادی شهرهای استان هرمزگان خبر داد و افزود: این طرح توسط واحد خدمات شهری دفتر امورشهری و شوراهای استانداری هرمزگان تهیه شده است.

رضایی تصریح کرد: این طرح با توجه به اعتبار دو میلیون دلاری که توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور و از صندوق توسعه ملی جهت مدیریت پسماندهای عادی کشور پیش‏بینی شده، تهیه شده است.

کد مطلب 4181237

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها