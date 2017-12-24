  1. استانها
  2. تهران
۳ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۱۰

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

برگزاری ۵۲۳ برنامه فرهنگی ۹ دی توسط تبلیغات اسلامی استان تهران

برگزاری ۵۲۳ برنامه فرهنگی ۹ دی توسط تبلیغات اسلامی استان تهران

تهران- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران از برگزاری ۵۲۳ برنامه فرهنگی به مناسبت حماسه ۹ دی در سطح استان خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدناصرالدین نوری زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت سالروز حماسه ماندگار تاریخ ایران اسلامی در ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت اظهار داشت: براساس برنامه ریزی و هماهنگی های انجام شده ، ۵۲۳ برنامه فرهنگی، تبلیغی به مناسبت یوم الله حماسه نهم دی ، برگزار می شود.

حجت الاسلام نوری زاده، در ادامه افزود: برنامه ریزی و اجرای یکصد گفتمان دینی و جلسه پرسش و پاسخ در مراکز آموزشی و دینی از جمله کانون های فرهنگی - تبلیغی ، مدارس و نیز مؤسسات قرآنی ، یکی از برنامه های محوری است که با حضور جوانان و نوجوانان به اجرا در می آید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران، در ادامه خاطر نشان کرد: مراسم بزرگداشت حماسه نهم دی همراه با جلسات بصیرت افزایی و تبیین دیدگاه های مقام معظم رهبری پیرامون ضرورت دشمن شناسی در ۱۵۳مسجد روستایی توسط روحانیون مستقر، ۲۰۰ حسینیه و هیئت محوری ، یکی دیگر از برنامه های محوری است که با حمایت و پشتیبانی ادارات تبلیغات اسلامی تهران برگزار می شود.

نوری زاده، با اشاره به تبیین حماسه نهم دی توسط ۲۰۰۰ امام جماعت ادارات و کارخانجات ، یادآور شد: مبلغین و مبلغات تحت پوشش این سازمان، علاوه بر آگاهی بخشی افکار عمومی با تحلیل وقایع ۹ دی سال ۸۸ ، سؤالات آنان را نیز پاسخ خواهند داد.

حمایت و پشتیبانی از فعالیت۲۰ تشکل مردمی، برپایی۵۰ نمایشگاه فرهنگی توسط کانون های فرهنگی تبلیغی، فعال سازی مساجد محوری ، برگزاری مسابقات فرهنگی و نیز اطلاع رسانی به گروه های هدف از طریق سامانه پیامکی، حضور فعال در فضای مجازی با درج مقالات ، تصاویر، سخنان امام راحل و رهبری معظم انقلاب پیرامون ضرورت هوشیاری آحاد جامعه در مواجهه و مقابله با دسیسه های دشمنان اسلام از مهم ترین برنامه هایی است که با مشارکت سایر دستگاه های فرهنگی ، ادارات و تشکل های مردمی انجام خواهد گرفت . 

کد مطلب 4181242

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها