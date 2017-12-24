  1. استانها
  2. لرستان
۳ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۱۰

رئیس اداره منابع طبیعی خرم‌آباد:

بلوط‌های خرم‌آباد زغال شدند/برخورد با عاملان تخریب عرصه‌های جنگلی

بلوط‌های خرم‌آباد زغال شدند/برخورد با عاملان تخریب عرصه‌های جنگلی

خرم‌آباد- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خرم‌آباد از کشف ۳۸ کیسه زغال غیرمجاز بلوط خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش آریان گفت: مامورین یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خرم آباد، در حین گشت زنی در محدوده روستای آبکت، ۳۸ کیسه زغال غیر مجاز را کشف کردند.

وی اظهار داشت: پس از اخذ دستور قضایی، خودروی مواد مکشوفه برای سیر مراحل قانونی و ضبط اموال مکشوفه به اداره منابع طبیعی شهرستان خرم آباد، انتقال داده شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خرم آباد ضمن هشدار جدی به متخلفان و قاچاقچیان زغال گفت: با سودجویان و کسانی که برای تهیه زغال با قطع درختان جنگلی اقدام به تخریب عرصه های جنگلی می کنند، قاطعانه برخورد خواهد شد.

آریان حفاظت از منابع طبیعی را وظیفه‌ همگانی دانست و افزود: شماره تلفن ۱۵۰۴ یگان امداد جنگل و مرتع به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی و رسیدگی به گزارش های مردمی در زمینه هرگونه تخلف در عرصه های منابع طبیعی است.

کد مطلب 4181243

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها