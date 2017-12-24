تحویل یک بهله «عقاب تالابی» آسیب دیده به محیط زیست صومعه سرا

حمزه عشوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی روزهای گذشته یکی از دوستداران و حامیان محیط زیست و حیات وحش در روستای شکرباغان اباتر صومعه سرا یک بهله عقاب تالابی آسیب دیده را به محیط بانان اداره محیط زیست این شهرستان تحویل داد.

وی در ادامه با اشاره به آسیب دیدن بال این پرنده ، افزود: براساس معاینات اولیه علت احتمال داده می شود که علت آسیب دیدن بال این پرنده برخورد با سیم برق باشد.

رئیس حفاظت محیط زیست صومعه سرا ضمن تشکر و قدردانی از این اقدام حامی محیط زیست در اطلاع رسانی و تحویل این پرنده آسیب به این اداره ، گفت: محیط زیست صومعه سرا از شهروندان این شهرستان درخواست می کند در صورت مشاهده چنین موارد به این اداره اطلاع رسانی کرده زیرا آمادگی تحویل گرفتن پرندگان را دارد.

وی همچنین به برخی مشخصات عقاب تالابی (عقاب خالدار بزرگ) نیز اشاره کرد و خاطرنشان کرد: این پرنده، ۶۶ تا ۷۴ سانتیمتر طول دارد و کمی بزرگتر از عقاب خالدار کوچک و تیره تر از آن است.

عشوری تصریح کرد: این پرنده در مناطق جنگلی در حاشیه مناطق آبی، در یاچه ها، رودخانه ها و باتلاق های پردرخت به سر برده و آشیانه می سازد.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست صومعه سرا یادآورشد: این پرنده از پرندگان حفاظت شده است .