قم همچنان بدون باران/ افزایش دما تا فردا

محمدرضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش دما در قم طی روزهای اخیر اظهار داشت: این افزایش دما تا فردا در قم همچنان ادامه دارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در روز سهشنبه بر اساس پیش بینیهای صورت گرفته نم نم باران در قم شروع به باریدن میکند عنوان کرد: البته این بارش چندان چشمگیر نیست.
رئیس گروه پیش بینی هواشناسی استان قم ابراز داشت: از روز سهشنبه دمای هوا با کاهش مواجه است و پس از آن هوا روند ثابتی را طی میکند.
وی در ادامه به بارش باران در قم اشاره و ابراز داشت: بر اساس پیش بینیها فعلا بارشی در قم صورت نمیگیرد.
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