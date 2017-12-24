شورای تحول علوم انسانی مصداق بارز وحدت حوزه و دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۳۵ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر غلامعلی حداد عادل برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حجت‌الاسلام‌ محمدد محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ضمن گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: فعالیت‌های شورای تحول علوم انسانی از مصادیق بارز وحدت حوزه و دانشگاه است.

وی افزود: نخبگان حوزوی و دانشگاهی در این طرح عظیم و تجربه موفق توانستند با تعامل و همکاری یکدیگر نشان دهند که حوزه و دانشگاه به سوی یک هدف حرکت می‌کنند.

سپس سید حمید طالب‌زاده، دبیر شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی گزارشی از اقدامات انجام‌شده پیرامون نظرات ارائه‌شده در جلسه گذشته در مورد برنامه درسی و سرفصل‌های آموزشی رشته علوم ارتباطات ارائه کرد.

دستور نخست جلسه ۱۴۵ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی، ادامه بررسی برنامه درسی و سرفصل‌های آموزشی رشته علوم ارتباطات بود که دکتر فرقانی به تشریح ابعاد مختلف این برنامه درسی پرداخت.

رئیس کارگروه ارتباطات اجتماعی گفت: در بررسی موضوع باید توجه شود که سرفصل این رشته با توجه به همه نظرات تدوین و ویرایش شده است.

سپس برخی از ویژگی‌های این سرفصل‌ها توسط رئیس کارگروه ارتباطات اجتماعی تشریح شد که می توان به، خودداری از ورود بیش از حد به مباحث فنی و توجه بیشتر به مسائل نظری و بنیادین، در نظر گرفتن مباحث جدید مانند نقش رسانه‌ها در جهانی شدن، طرح مباحث انتقادی، طرح مباحث هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی در نظریات جدید علوم ارتباطات، و نقش مؤثر ارتباطات و رسانه در شکل‌دهی به تلقی جامعه از مفاهیم نظری اشاره کرد.