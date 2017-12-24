تصمیمی درباره مبادله زندانیان متهم به جاسوسی نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای در صد و بیست و دومین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به گرامیداشت ۹دی گفت: این روز نقطه عطفی در تاریخ معاصر بود و مردم با حضور خود،توطئه های دشمن را خنثی و همدلی را در کشور مستحکم کردند.

وی به ۵دی ماه به عنوان روز کاهش بلایای طبیعی اشاره و تصریح کرد: با توجه به حوادث اخیر، امیدواریم مسئولان برای رفع مشکلات مناطق زلزله زده نهایت تلاش خود را بکنند.

محسنی اژه ای به برخی ممنوع الخروج ها اشاره کرد و گفت: در اوایل انقلاب برخی افراد ممنوع المعامله و ممنوع الخروج شده بودند،برخی از این افراد به دلیل تشابه اسمی مشکلاتی داشتند.با تلاش های انجام شده از ۲۷هزار نفری که به دلیل تشابه اسمی ممنوع المعامله بودند بیش از ۲۶هزار نفر تعیین و تکلیف شدند.

وی به رفع تصرف های هشت ماه اخیر اشاره و تصریح کرد: در طول این مدت ۲۸ هزار و ۱۲۵هکتار رفع تصرف داشتیم.علاوه بر این ۶۸هکتار هم قلع و قمع انجام شده است.

محسنی اژه ای در ادامه به دستگیری ۶۳کارچاق کن و جاعل در آذر ماه اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۸ نفر وکیل و ۳نفر قاضی بودند و ما بقی کارچاق کن و کارمند بودند.

زاغری اگر مشمول قانون شود، آزاد می شود

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اخیرا یک هیات انگلیسی به ایران سفر کرده بودند که مذاکره در مورد برخی زندانیان متهم به جاسوسی را در دستور کار داشتند، پس از سفر برخی مقامات داخلی از جمله سخنگوی دولت و وزارت امورخارجه اعلام کردند که تصمیم گیری در مورد این زندانیان برعهده قوه قضائیه است. البته ما در راستای اقدامات انسان دوستانه تلاش می کنیم، با این اوصاف آیا قوه قضائیه تصمیمی برای انتقال برخی از این زندانیان از جمله نازنین زاغری و فروغی و موارد دیگر می گیرد؟ گفت: تیم انگلیسی مذاکره ای با قوه قضائیه نداشته است و دستگاه قضا هیچ تصمیمی نگرفته‌است. البته از حیث قضایی تصمیم بر عهده قوه قضائیه است.

وی افزود: اگر آزادی مشروط و یا سایر موارد مشمول این زندانیان شود، انجام می شود. طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است اگر کسانی بیش از ده سال محکومیت داشته باشند و نصف حبس را گذارنده باشند و دارای شرایط خاص باشند،می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: کسانی که محکومیت شان کمتر از این رقم باشد و یک سوم حبس را تحمل کرده باشند، از آزادی مشروط می توانند استفاده کنند.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص تقاضای رسمی وزیر امورخارجه برای ملاقات با رئیس قوه قضائیه پیرامون این زندانیان گفت: این دو زندانی هم مثل سایر زندانیان هستند. البته زاغری دو پرونده دارد که در یکی از آنها محکومیت قطعی دارد. در حال حاضر هیچ تصمیمی نگرفتیم. در رابطه با درخواست ملاقات خبری ندارم.

وی در پاسخ به این سوال که آیت الله امامی کاشانی در خطبه های نماز جمعه پیشنهاد تشکیل حکمیت برای مسائل مطرح شده از سوی احمدی نژاد را داشت، آیا صحبت هایی در این خصوص با قوه قضائیه انجام شده است؟ گفت: تاکنون صحبتی انجام نشده است. بسیاری از این فضا سازی هایی که اخیرا بر روی پرونده ها شده، برای جلوگیری از رسیدگی قضایی بود و خواهیم دید که پرونده هایی از این دست فارغ از هیاهو رسیدگی خواهد شد.

اغلب درخواست های شنود ازسوی دولت است

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که سازمان بازرسی کل وظایفی از جمله بحث تشکیل جلسات رسیدگی به تخلفات دارد، آیا قوه قضائیه به این تکلیف خود عمل کرده است؟ گفت: سازمان بازرسی مکلف است تخلفات و جرائم را گزارش کند و حتی در برخی موارد می تواند پیشنهاد هایی را برای اصلاح رویه ارائه کند. البته قانون مذکور قیوداتی دارد و مطلق نیست.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص تعیین اجرای حکم پرونده قاتل ستایش قریشی و اینکه تغییراتی به وجود آمده است؟ گفت: مسائلی مطرح شده بود که رفع شده است و برای اجرا ارسال شده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که انتقادات مطرح شده از سوی رئیس جمهور در رابطه با استراق سمع و شنود و اینکه درخواست کار گذاری شنود از سوی کدام نهاد انجام می شود؟ گفت: استراق سمع بدون مجوز، جرم است. اغلب درخواست های شنود از سوی خود دولت(وزارت اطلاعات) مطرح می شود که قوه قضائیه با همه آنها موافقت نمی کند. البته نیروی انتظامی هم می تواند درخواست داشته باشد. سپاه هم می تواند درخواست داشته باشد.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص حفاظت از شخصیت ها گفت: درخواست عدم حفاظت را داشتم. به وزیر کشور و مسئولان مربوطه بارها نامه نوشتم که نیازی به محافظ ندارم. برای ما اصفهانی ها هزینه این مسائل هم مهم است. یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده بود که طرحی در این خصوص داشته باشند، نیازی به طرح نیست و شورای امنیت می تواند تصمیم بگیرد چه کسی چقدر محافظ داشته باشد.

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که برخی از قضات می گویند احمدی نژاد برای فرار از نشر اکاذیب اقدام به ضبط ویدئو می کند چرا که نشر اکاذیب مصداق انتشار کتبی است، از لحاظ حقوقی این درست است؟ چه اقداماتی برای مقابله با این رفتارهای احمدی نژاد شده است؟ گفت: اینکه می گویند فقط کتبی باشد درست نیست چرا که در قانون لفظ "به هر نحوی" ذکر شده است، بنا براین اینکه فقط بگویند مصداق باید کتبی باشد، درست نیست.

زمان برخورد با احمدی نژاد حکمت دارد

وی افزود: با اقدامات مجرمانه برخورد می کنیم. این سرو صداها جلوی قوه قضائیه را نمی گیرد. در رابطه با زمان برخورد حکمتی هست که همین جمله حکمتی هست را از من بپذیرید.

محسنی اژه ای در خصوص اظهارات احمدی نژاد و اینکه آیا قوه قضاییه با برگزاری دادگاه علنی موافقت می کند گفت: قانون پیش بینی دادگاه علنی و غیر علنی را مشخص کرده است. قبل از تصویب آئین دادرسی قانون انتشار مطالب دادگاه علنی را ممنوع کرده بود. هنوز دادگاهی تشکیل نشده است و این موصوع بحث ثانویه است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که یکی از دانشجویان در دیدار با شخص شما فسادهای اخلاقی و مالی را مطرح کردند، اگر درست نیست چرا پاسخ روشنی ندادید؟ آیا رئیس قوه قضائیه اعلام جرم علیه این فرد کرده است؟ گفت: اعلام جرم نشده اما دستگاههای دیگر می توانند شکایت کنند چرا که این فرد مطلقا می گفت که همه وکلا موارد فساد دارند. البته یکی دو موارد دیگر که این دانشجو مطرح کرد پیگیری شد. با این حال سخنان این فرد جای شکایت از سوی سایر نهادها را دارد.

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر اینکه برخی مسئولان در قاچاق کالا سهم دارند اظهارکرد: از ایشان پرسیدم که گفتم شما چه کار کردید که گفتند ما ورود کردیم و بر اساس گزارشات رسیده و بازرسی‌های انجام شده در حال رسیدگی و تعقیب موضوع هستیم و ان‌شاء‌الله خیلی هم این تحقیقات طول نمی‌کشد.

وی توضیح داد: مسئله قاچاق یک امری است که مقابله و مبارزه با آن، امروز جزء واجبات است زیرا زیانی که در این شرایط وارد می‌شود، قطعاً می‌شود گفت قاچاق کالا، حرام و جرم است و مقابله با آن لازم و واجب و قانونی است.

محسنی اژه‌ای افزود: سئوال این است که آیا به مقدار لازم وقت گذاشته شده است؟ آیا این مقدار قاچاق وارده، می‌تواند از روی سهل انگاری و بدون تقصیر باشد.

اژه ای درباره شایعه پراکنان در خصوص موضوع زلزله و برخورد دستگاه قضایی گفت: دو جور افراد داریم یک سری آنها که سازمان یافته رفتار می‌کنند که باید حتما با این ها برخورد شود که آرامش مردم را برهم نزنند، البته این یک مقدمه دارد که باید سازمان های امنیتی آن را رصد کنند و گزارش درستی را ارایه کنند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: دسته دوم کسانی هستند که از روی غفلت یک چیزی به گوششان رسیده و آن را به اشتباه نشر میدهند، البته باید با این افراد برخورد شود اما نحوه برخورد متفاوت است. برای مثال در کرمان چند نفر دستگیر شدند و مشخص شد یک نفرشان عمداً چنین اخبار کذبی را مطرح می‌کرده است.

مخالف بستن فضای مجازی نیستیم

اژه ای درباره اینکه رییس جمهور در همایش حقوق شهروندی گفته است که برخی در بحث فضای مجازی معتقدند چون یک خودرو تخلف کرده باید کل اتوبان را ببندیم، آیا چنین دیدگاهی در خصوص فضای مجازی در قوه‌قضاییه وجود دارد؟ گفت: مطلقا کسی چنین چیزی نه گفته و نه اعتقاد دارد و ما معتقدیم فضای مجازی باید مدیریت شود و بهترین استفاده از آن شود و از ضررهای آن حدالامکان جلوگیری شود و این حرف قوه قضاییه است که باید شناسنامه دار شوند و نقاب‌دار نشوند.

وی گفت: اگر فرض کنیم هزاران ماشین در حال حرکت هستند و چند ماشین بدون پلاک باشد، پلیس بلافاصله جلوی آنها را می‌گیرد اما اتوبان را نمی‌بندد. بحث در این است که فضای مجازی هم شفاف شود. چطور ما همه جا قائل به شفافیت هستیم اما اینجا قایل نیستیم؟ ما اتفاقا معتقدیم که فضای سایبر برای مردم گران است و دسترسی برای همه امکان پذیر نیست و در بسیاری از نقاط دنیا با قیمت پایین تر استفاده می‌شود اما باید جلوی مضراتش هم گرفته شود. کما اینکه در دنیا هم اجازه نمی‌دهند آزاد آزاد باشد و مسئله ساماندهی و کنترل وجود دارد و هیچ کس هم نگفته به خاطر ماشین خراب، اتوبان را ببندند.

برگزاری اولین جلسه دادگاه دکل نفتی

محسنی اژه ای در خصوص برگزاری دادگاه دکل نفتی گفت:این پرونده هفت متهم دارد و اولین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده صبح امروز برگزار شد.