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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۴۵

رئیس اورژانس کشور:

روند احداث بیمارستان جایگزین سینا زرند به کندی پیش می رود

روند احداث بیمارستان جایگزین سینا زرند به کندی پیش می رود

زرند - رئیس اورژانس کشور با بیان اینکه روند احداث بیمارستان جایگزین سینا زرند به کندی پیش می رود، گفت: با روند کنونی این بیمارستان تا سال آینده به پایان نمی رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از بیمارستان درحال احداث سینا زرند با عنوان اینکه انتظار می رفت در حال حاضر مراحل احداث این بیمارستان به اتمام رسیده باشد، اظهارکرد: ما از سال گذشته پیگیر احداث این بیمارستان برای نیاز مردم شهرستان زرند بوده ایم.

وی با بیان اینکه روند احداث بیمارستان جایگزین سینا زرند به کندی پیش می رود گفت: با زوند کنونی این بیمارستان تا سال آینده به پایان نمی رسد.

رئیس اورژانس کشور با اشاره به اینکه مجریان این طرح قول داده اند مراحل احداث این بیمارستان تا عید به پایان برسد، تصریح داشت: با تعداد نیرویی که در این پروژه در حال حاضر دارند فعالیت می کنند انتظار نمی رود این پروژه تا عید به پایان و خرداد سال آینده تحویل داده شود.

وی گفت: بعد از بازدید از این بیمارستان از مناطق زلزله زده کوهبنان نیز بازدید و از میزان تجهیزات آن ها با خبر خواهیم شد.

کولیوند ادامه داد: بیمارستان جایگزین سینا زرند از احتیاجات مردم این شهرستان بوده و امید است مجریان این طرح دلشان برای مردم این شهرستان بسوزد و آن را سریع تر تحویل دهند.

کد مطلب 4181289

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