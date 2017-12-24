رئیس جدید هیئت بسکتبال استان قزوین انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت بسکتبال استان قزوین روز یکشنبه با حضور نصرااله پریچهره سرپرست فدراسیون بسکتبال کشور، عباس علایی مقدم مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین و جمعی از ورزشکاران در اداره ورزش و جوانان قزوین برگزار شد.

در این مجمع پس از رای گیری مجید کشاورز مقدم توانست با کسب ۱۵ رای به عنوان رئیس جدید هیئت بسکتبال استان قزوین انتخاب شود.



کشاورز مقدم تنها نامزد ریاست هیئت بسکتبال استان قزوین در این مجمع بود که با اکثریت آراء توانست برای ۴ سال این مسئولیت را بر عهده بگیرد.

مجید کشاورز مقدم پس از رای گیری گفت: رشته بسکتبال در استان ظرفیت های بسیار خوبی دارد که اگر بتوانیم حامی مالی مناسبی داشته باشیم قادر خواهیم بود جایگاه خوبی در کشور برای خود کسب کنیم.

وی اضافه کرد: یکی از اولویتهای ما استعدادیابی در حوزه باشگاهی و ورزش قهرمانی است تا بتوانیم ورزشکاران شاخصی را در این عرصه معرفی کنیم.

کشاورز مقدم تصریح کرد: بسکتبال می تواند به رشته ای محبوب در استان تبدیل شود و تلاش می کنیم با برنامه ریزی مدون برای ارتقاء جایگاه این رشته ورزشی همت کنیم.

وی بیان کرد: با اتخاذ روشهای مدون و سیستمی امیدوارم بتوانم شایسته سالاری را در این رشته عملیاتی کنیم و با تدوین الگوی علمی استعدادیابی برای تقویت آینده این رشته گام برداریم.

پیش از این، محمدرضا صفری ریاست هیئت بسکتبال استان قزوین را برعهده داشت.

در استان قزوین یک هزار و ۶۰۰ ورزشکار بیمه شده در رشته بسکتبال فعالیت می کنند.