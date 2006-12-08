با مخالفان دولت گفتگو می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، نخست وزیر لبنان در سخنرانی خود در جمع هوادارانش در مقر نخست وزیری این کشور در مرکز بیروت گفت : همه لبنانی هستیم و همگان باید در راستای حفظ وحدت و یکپارچگی کشور تلاش کنند.

وی همچنین از سخنان شب گذشته "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان و به گفته خود شیوه تعامل حزب الله با اختلافات کنونی انتقاد کرد و مدعی شد : شیوه مخالفان دولت شیوه ای فرد گرایانه و موافق دموکراسی نیست.

سنیوره افزود: مجلس نمایندگان تنها نهاد قانونی برای سلب اعتماد از دولت لبنان است و تنها مجلس لبنان می تواند به دولت مشروعیت و اختیارات داده یا از آن سلب اعتماد کند.

وی در اشاره به اعتصابات و تجمعات مردمی لبنان که خواهان تشکیل دولت وحدت ملی برای مشارکت همگان در تصمیم گیری ها و پایان دادن به قبضه قدرت از سوی جناح حاکم هستند، گفت : این شیوه راه به جایی نخواهد برد و بکار گیری شیوه تهدید و هشدار سودی ندارد.

نخست وزیر لبنان همچنین در ادعایی واهی سید حسن نصرالله را به مقدمه چینی برای کودتا یا تهدید به کودتا در لبنان متهم کرد.

وی همچنین از آنچه به گفته خود تقسیم مردم لبنان به دو اردوگاه میهن پرستان و خیانتکاران از سوی حزب الله دانست، انتقاد کرد و بر ادامه کار دولت خویش تاکید کرد.

سنیوره با استفاده ابزاری از این گفته که "در قانون اساسی ما، یک گروه به تنهایی نمی تواند فعالیت دولت را تعطیل کند" مدعی شد که حزب الله از طریق تلاش برای بدست گرفتن یک سوم بعلاوه یک کرسی های دولت درصدد به تعطیلی کشاندن و نه فعال سازی دولت است.

وی اتهام های حزب الله به خود را نادرست دانست و مدعی شد : دبیرکل حزب الله لبنان کارهایی را که من برای حفاظت از مقاومت صورت داده ام را می داند و من هرگز دستوری به ارتش لبنان برای مصادره سلاح مقاومت نداده ام.

سنیوره در بخش دیگری از سخنان خود ابراز عقیده کرد : نیروهای امنیتی فرستاده شده از سوی دولت به خیابانها در تلاش برای حفاظت از تجمع کنندگان و تظاهر کنندگان هستند.

نخست وزیر لبنان با طرح این ادعا که دولت وی از همان آغاز از پیشگامان پیگیری مسئله کشتزارهای اشغالی شبعا بوده است، این پرسش را مطرح کرد که آیا تلاش دولت لبنان برای بازپس گیری روستای الغجر و کشتزارهای اشغالی شبعا از اسرائیل خیانت به شمار می آید؟

سنیوره که از حمایت آمریکا و غرب برخوردار است، در بخش دیگری ازسخنان خود این ادعای واهی رادر قبال ایران مطرح کرد که وزیر امور خارجه ایران با قرار گرفتن کشتزارهای اشغالی شبعا زیر نظر و سرپرستی سازمان ملل متحد بعد از جنگ مخالفت کرده است.

وی در قبال سوریه نیز مدعی شد که این کشور همه تلاش ها برای تعیین یا ترسیم مرزها با لبنان را رد کرده است.

نخست وزیر لبنان گفت : ما خواهان همکاری با سید حسن نصرالله برای خروج از بحرانی کنونی لبنان هستیم.