به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «سردار ایاز صادق» رئیس مجلس پاکستان طی اظهاراتی در اجلاس افتتاحیه مجالس کشورهای ایران، پاکستان، افغانستان، چین، روسیه و ترکیه با موضوع مبارزه با تروریسم گفت که جامعه جهانی در حل مسائل کشمیر و خاورمیانه ناکام مانده است.

صادق در ادامه گفت که تروریسم تاکنون ۱۲۰ میلیارد دلار به پاکستان خسارت مالی وارد کرده و بیش از ۲ میلیون نفر نیز جان خود را در راه مبارزه با تروریسم در این کشور از دست دادند.

وی افزود: تمام کشورهای شرکت کننده در این نشست روابط تاریخی با یکدیگر دارند از این رو ضمن گسترش روابط باید به این نکته توجه داشت که با دامن زدن به اختلافات نمی توان کاری از پیش برد.

لازم به ذکر است که «رضا ربانی» رئیس مجلس سنای پاکستان نیز طی سخنرانی در این نشست با تاکید بر لزوم اتحاد کشورهای منطقه برای مبارزه قاطع با تروریسم، گفت: باید ابتکار عمل را در دست گرفته و با افراطی گری و هرگونه اقدام و تفکر تروریستی به صورت قاطع مقابله کنیم.

گفتنی است که نخستین کنفرانس مجالس ۶ کشور ایران، پاکستان، چین، افغانستان، روسیه و ترکیه با موضوع چالش های مبارزه با تروریسم و نقش همکاری های منطقه ای روز یکشنبه (۳ دی) به ابتکار رئیس مجلس ملی پاکستان در اسلام آباد آغاز شد.