به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی پیرامون روش های اخذ مالیات در کشورهای مختلف دنیا عنوان کرده که بلاورس از سال ۲۰۱۵ براساس یک قانون جدید مالی، تصمیم گرفت سالیانه در اجرای بودجه خود، از افراد بیکار مالیات بگیرد. هدف از این مالیات، جلوگیری از تنبلی و «سواری مجانی» بیکاران عنوان شده بود.

بر اساس آنچه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود منتشر کرده، در جریان اجرای بودجه سال ۲۰۱۶ این کشور، حدود ۴۵۰ هزار دلار مالیات از بیکاران گرفته و به خزانه واریز شد. یک نتیجه این شد که عده زیادی به خاطر جلوگیری از جریمه بیکاری، به هنگام آمارگیری اعلام کردند که بیکار نیستند!

همچنین اعتراضات خیابانی و آنلاین در بهار ۲۰۱۷ بروز کرد و سرانجام، اجرای آن، فعلاً برای سال مالی جدید متوقف شد. این مثال ساده نشان می‌دهد که عملیات مالیه عمومی در یک کشور تا چه حد می‌تواند از منطق اقتصادی فاصله بگیرد و یا تا چه میزان می‌تواند به‌عنوان شاخصی از شیوه تصمیم‌گیری حکومت و مدیریت بخش عمومی عمل کند. در دنیایی که اعتماد به نهادهای عمومی با اعتماد به اعداد و ارقام مقایسه می‌شود، بودجه، آیینه تمام نمای شیوه حکومت‌داری است.

به‌طور کلی، بودجه اگر دقیق و شفاف باشد یا بتوانیم درست از آن سر در بیاوریم، هر صفحه از آن می‌تواند مانند نقطه‌ای باشد که با وصل کردن آنها به هم می‌توانیم تصویری کلی از مسیر عملکرد کشور در سال آتی داشته باشیم.