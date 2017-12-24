به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد در نشست با مدیران و نمایندگان اتحادیه های دریایی با اشاره به عزم سازمان بنادر و دریانوردی در واگذاری تصدی‌های غیرضروری به بخش خصوصی گفت: در کمتر دستگاه دولتی، می‌توانید سراغ بگیرید که بخش خصوصی در بسیاری از فعالیت‌ها مثل سازمان بنادر و دریانوردی ورود کرده باشد.

وی افزود: در بخش قردادهای اپراتوری پایانه‌های بندری به دنبال اصلاح قردادها هستیم؛ به گونه‌ای که بخش خصوصی به راحتی بتواند به فعالیت و تجارت بپردازد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه با تاکید بر اینکه این سازمان حافظ سرمایه کشتی‌داران است، در خصوص خرید شناور خارجی توضیح داد : این حق سرمایه‌گذار و بخش خصوصی است که میان خرید شناور و ساخت در داخل انتخابگر باشد. اما سیاست ما در سازمان بنادر حمایت از صنعت کشتی سازی در داخل است و از خرید شناور خارجی حمایت نمی کنیم.

بر اساس این گزارش، در این نشست نماینده ترمینال داران بندری از تغییر و تحولات صورت گرفته در راس مدیریت مرجع دریایی کشور، ابراز خرسندی کرد و گفت: به سرمایه گذاری در سازمان بنادر خوش بین هستیم؛ چراکه ساخت و ساز ها هدفدار است و سرمایه گذاری ما امنیت دارد.

نماینده انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته نیز گفت: بخش خصوصی رقیب دولت نیست بلکه به عنوان مشاور در کنار دستگاههای اجرایی است و در نهایت این دولت است که تصمیم می گیرد.

وی خواستار رفع مشکلات کشتی های زیر ۳ هزار تن شد.

هادی حق شناس معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، در این خصوص گفت: سازمان بنادر برای ثبت هر شناوری با لحاظ شدن و رعایت استاندارد، هیچ محدویتی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: برای شناورهای زیر ۳ هزار تن منتظر تسهیلات دولت هستیم.

در بخش دیگری از این نشست ٢ و نیم ساعته، نماینده حمل و نقل و لجستیک کشور هم با بیان اینکه هیچ سازمانی از ترانزیت حمایت نمی کند، اضافه کرد : با توجه اینکه ۹۰ درصد ترانزیت از طریق دریا صورت می گیرد، سازمان بنادر بیشتر از سایر دستگاه ها از این محدویت ها خسارت می بیند.

وی خواستار حمایت سازمان بنادر از خرید شناور مدرن خارجی و اسکراپ کشتی های فرسوده شد.