طرح شورای اجتماعی محلات همدان تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان سلماسی ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان افزود: طرح شورای اجتماعی محلات از مصوبات دوره چهارم شوراست که بخشی از اقدامات آن انجام شده و باید به نتیجه برسد.

سلماسی با اشاره به اینکه شهرداری تاکنون برای شورای اجتماعی محلات زحمات فراوانی متقبل شده است، اضافه کرد: باید از فرصت سوزی پرهیز کرده و پیگیر اجرایی شدن طرح بود چرا که این طرح می تواند بازوی کمکی مدیریت شهری در اداره امور شهری باشد.

وی همچنین به طرح شورای اجتماعی محلات در دیگر شهرهای کشور از جمله مشهد مقدس اشاره کرد و یادآور شد: باید برای شناسایی آسیب ها و فرصت های این طرح از تجربیات دیگر استانها نیز بهره گرفت.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان ادامه داد: همچنین می توان ضمن بازدید از استان های موفق در اجرای طرح شورای اجتماعی محلات از طریق ویدیو کنفرانس با این استانها به تبادل اندیشه و کسب اطلاعات در این زمینه پرداخت.

رضوان سلماسی به فعالیت فرهنگسراها نیز اشاره کرد و افزود: فرهنگسراها نیز بازوی اجرایی شورای اجتماعی محلات هستند و نحوه مدیریت این فرهنگسراها هم باید مشخ شود.

رئیس کمیسیون نظارت حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر همدان نیز گفت: در مباحث فرهنگی باید از تجربیات دیگر استانها و شهردها بهره گرفت.

سید مسعود عسگریان اضافه کرد: در مباحث فرهنگی اگر الگوی بارز و مشخصی وجود داشته باشد بهتر می توان آسیب ها را شناخت و کاهش داد.

عسگریان یادآورشد: می توان با الگوگیری از برنامه های فرهنگی دیگر استانها آنها را بومی سازی کرد.