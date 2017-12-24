ثبت ازدواج در آران و بیدگل ۱۸ درصد کاهش داشت

محمدعلی کاشفی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته ۳۸۶ مورد ازدواج در آران و بیدگل ثبت شده که این میزان در سال جاری به ۳۱۶ مورد کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: همچنین از اسفند سال گذشته تاکنون با راه اندازی دفتر ثبت طلاق در آران و بیدگل، ۳۹ مورد طلاق در این شهرستان ثبت شده است.

رئیس اداره ثبت احوال آران و بیدگل اعلام کرد: میزان ثبت ولادت نیز با رشد نیم درصدی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل در آران و بیدگل به یک هزار و ۲۰۵ مورد افزایش یافت.

وی با اشاره به کاهش تعداد فوتی در آران و بیدگل نیز گفت: امسال در مجموع ۲۴۵ نفر در آران و بیدگل بر اثر عوامل مختلف فوت کرده اند که نسبت به سال قبل کاهش حدود ۱۱ درصدی داشته است.

کاشفی در ادامه با اشاره به اجباری بودن تعویض کارت های ملی و تغییر آن به صورت هوشمند، اضافه کرد: از ابتدای اجرای این طرح در سال ۹۲ تا سال ۱۳۹۵ در مجموع ۱۳ هزار و ۵۱۵ مورد کارت ملی هوشمند صادر شده و فقط از ابتدای امسال تاکنون نیز بیش از ۹ هزار کارت هوشمند به مجموع کارت های صادر شده اضافه شده است.

آران و بیدگل با ۱۰۳ هزار نفر جمعیت در ۲۱۰ کیلومتری شمال اصفهان واقع است.