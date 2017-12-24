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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۳۹

مدیرکل سابق میراث فرهنگی لرستان:

«فلک الافلاک» باید استحکام‌بخشی شود/ ۱۵ میلیارد اعتبار نیاز است

«فلک الافلاک» باید استحکام‌بخشی شود/ ۱۵ میلیارد اعتبار نیاز است

خرم‌آباد- مدیرکل سابق میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری لرستان بر ضرورت استحکام‌بخشی قلعه فلک الافلاک تأکید کرد.

 به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمانی در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری لرستان در سخنانی با اشاره به بحث استحکام‌بخشی قلعه فلک الافلاک اظهار داشت: این امر از سال ۸۵ شروع‌شده بود و باید اعتبارات لازم برای تکمیل استحکام‌بخشی این قلعه پرداخت شود.

وی اعتبار موردنیاز در این رابطه را ۱۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: باید کار سبک‌سازی در این اثر انجام شود.

مدیرکل سابق میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث آزادسازی حریم فلک الافلاک نیز عنوان کرد: این امر آرزوی دیرینه مردم لرستان بود و خوشبختانه با پیگیری‌های استاندار وقت و استاندار جدید کار انتقال ارتش از این محل انجام شد و بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده، قرار است زمینه جابجایی سپاه نیز طی دو سال از حریم فلک الافلاک فراهم شود.

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری برای تبدیل وضعیت نیروهای میراث فرهنگی بیان داشت: همچنین بودجه جاری میراث فرهنگی از سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

وی با اشاره به وجود ۴۴ هتل و اقامتگاه گردشگری در لرستان با دو هزار و ۳۱ تخت گفت: در حال حاضر ۹۰ طرح و پروژه با پیشرفت ۱۰ تا ۸۰ درصد و ۱۸ طرح اقتصاد مقاومتی با میانگین پیشرفت ۶۰ درصد در استان در حال اجرا است.

کد مطلب 4181382

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