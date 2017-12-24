برنامه ریزی بدون برخورداری از آمار جمعیتی امکانپذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مسیح الله سلطانی ظهر یکشنبه در بازدید از اداره کل ثبت‌احوال استان، افزود: نزدیک به یک قرن از فعالیت سازمان ثبت احوال می‌گذرد و ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی، صدور کارت شناسایی ملی و جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن ازجمله اقدامات ثبت‌احوال در طول فعالیت خود بوده است.

وی اظهار کرد: یکی از معضلات امروزی جامعه و واقعیات تلخ آن نبود آمار اطلاعات و آمار جامع است و در حال حاضر این معضل در بخش‌های مختلف وجود دارد و وجود سازمانی همچون ثبت‌احوال معضلات و مشکلات کمتر شده است.

سلطانی تأکید کرد: اقدامات متعددی توسط این سازمان برای تسهیل درروند و امور مردم ارائه‌شده و امروزه تثبیت و مقررات جامعه و تنظیم مناسبات اجتماعی بدون حضور چنین دستگاهی ممکن نیست.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای توسعه جوامع بدون برخورداری از آمار جمعیتی امکان‌پذیر نیست، گفت: ثبت‌احوال درواقع سازمانی است که از بدو تولد تا مرگ افراد فعالیت دارد و تاکنون هم توفیقات خوبی را داشته است.

همچنین مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان گفت: اقدامات صورت گرفته توسط ثبت‌احوال تهیه آرشیو الکترونیکی اسناد است و با بهره‌برداری از آرشیو الکترونیکی اسناد، خدمات سجلی بدون در نظر گرفتن محل صدور شناسنامه در سراسر کشور به مردم ارائه می‌شود و این اقدامات در راستای تحقق دولت الکترونیک، تسریع در امور و نیز ارائه خدمات بهتر به مردم انجام‌شده است.

سید علی شفیعی از راه‌اندازی پایگاه اطلاعات جمعیت کشور خبر داد و افزود: این سازمان وقایع حیاتی و جمعیتی کشور را به‌طور دقیق و قانونی رصد می‌کند و مهم‌ترین ارگانی است که می‌تواند برنامه‌های دولت الکترونیک را محقق کند.

وی تصریح کرد: از اقدامات این اداره، اختصاص شماره ملی به هر ایرانی و احصای همه اطلاعات مربوط به افراد از طریق همین شماره، صدور شناسنامه مکانیزه و صدور کارت‌های ملی هوشمند است.