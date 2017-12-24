مهمترین مانع در تحقق اقتصاد مقاومتی برخی مدیران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که روز یکشنبه در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: باید بپذیریم برخی از ما مدیران مهمترین مانع در مسیر اقتصاد مقاومتی هستیم و با بخشنامه، قانون، بوروکراسی نمی گذاریم برنامه های رونق تولید و اقتصاد مقاومتی اجرایی شود.

قزوین ظرفیت بالایی در گیاهان دارویی دارد

استاندار قزوین بیان کرد: قزوین در مناطق مختلف خود ظرفیت های بسیار ارزشمندی در تولید و کشت گیاهان دارویی دارد که باید از آن بخوبی استفاده کنیم و برای توسعه صادرات آن و نیز افزایش اشتغال هم برنامه ریزی داشته باشیم.

وی یادآورشد: یکی از شرکت های گیاهان دارویی در استان که جایگاه بسیار خوبی در تولید دارد بیش از شش سال است که تقاضای یک قطعه زمین کرده تا طرح توسعه خود را اجرا کند اما هنوز نتوانسته ایم جواب دهیم و این روند به هیچوجه قابل قبول نیست و منطق ندارد از یک تولیدکننده که بدون کمک دولت و بانکها می خواهد برای اشتغال و تولید گام بردارد حمایت نشود.

زاهدی اضافه کرد: پیشنهاد می کنیم مرکز تحقیقات کشاورزی استان با کمک این شرکت و بخش خصوصی با تشکیل یک تیم کارشناسی برای استفاده از ظرفیت های گیاهان دارویی استان وارد کار شود و با برنامه ریزی مدون و هماهنگ این وضعیت را بهبود بخشد.

وی گفت: کشت گیاهان دارویی به صورت زنجیره ای جدی گرفته شود و در کنار آن به آموزش و ترویج هم اهمیت داده شود تا بتوانیم فعالان این عرصه را با مهارتهای تخصصی اشنا کنیم.

استاندار اظهارداشت: در هر نقطه از استان استعداد کشت یک نوع گیاه دارویی وجود دارد که باید با شناسایی آن زمینه بهره برداری از آنها مهیا شود.

گیاهان دارویی استان قزوین اهمیت صادراتی دارد

وی اضافه کرد: گیاهان دارویی استان ظرفیت بسیار خوبی برای صادرات دارد که ضمن بازاریابی باید این کالا را وارد بازارهای جهانی کنیم و این کار بهترین راه برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

استاندار قزوین اضافه کرد: در حوزه صادرات مشکلات زیادی داریم که بخشی از آن در اختیار مسئولان استان نیست مانند قوانین و سیستم بانکی اما در جایی که می توان کاری کرد باید کوتاهی نکنیم.

زاهدی بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات این است که صادرکننده حرفه ای نداریم و قرار نیست تولیدکننده خودش هم صادرکننده موفقی باشد زیرا هر کس در حوزه خود توانمند است.

وی اظهارداشت: باید تشکلهای صادراتی در این بخش فعال شوند به کار گرفته شوند و در این کار حرفه ای به صورت مستقل و قوی وارد کار شوند تا به نتیجه برسیم.

برندسازی و شناخت ذائقه بازارهای جهانی جدی گرفته شود

استاندار قزوین اضافه کرد: شناخت ذائقه بازار برای صادرات بسیار مهم است و شما هم باید بازارهای متعددی را شناسایی کنید و با نگاه بلندمدت به نقش اتحادیه ها اهمیت دهید و در این راه مصمم باشید.

زاهدی توجه به بسته بندی را در صادرات مهم دانست و گفت: امروزه بسته بندی نقش مهمی در فروش کالا دارد و باید هم بسته دبندی و هم استاندارد بازارها در صادرات مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهارداشت: برند سازی در صادرات نقش کلیدی دارد و در این زمینه هم استان باید حرکت جدی را شروع کند.