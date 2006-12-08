راه حل موضوع هسته ای ایران، احترام به حق این کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، "الکساندر کونوزین" رئیس اداره سازمانهای بین المللی وزارت امور خارجه روسیه در مقاله ای که امروز جمعه در مجله "حیات بین الملل" به چاپ رسانده، آورده است : حل مسئله هسته ای ایران فقط در چارچوب دیپلماتیک با احترام به حق ایران در توسعه انرژی هسته ای صلح آمیز امکان پذیر است.

به گزارش خبرگزاری ریانووستی ، کونوزین با اشاره به قطعنامه 1696 ماه جولای شورای امنیت سازمان ملل متحد می گوید : گرچه جمهوری اسلامی به خواسته های آن قطعنامه عمل نکرد ، اما در عین حال معتقدیم که حل این مسئله صرفا در چارچوب دیپلماتیک، ضمن احترام به حق ایران در توسعه انرژی هسته ای امکان پذیر می باشد. روسیه در ترکیب گروه "شش" آماده ادامه همکاری سازنده در یافتن راه حل قابل قبول برای اوضاع بوجود آمده است".

اخیراً گروه 1+5 که از آن به گروه شش نیز نام برده می شود و شامل پنج کشور عضو دائم شورای امنیت آمریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه به همراه آلمان به عنوان یک عضو غیر دائم در شورای امنیت نشستی را در پاریس برگزار کردند، اما مخالفت روسیه و چین با اعمال تحریم علیه ایران آن را بی نتیجه گذاشت.