  1. سیاست
  2. سایر
۱۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۷:۰۶

یک مقام ارشد در سیاست خارجی روسیه ؛

راه حل موضوع هسته ای ایران، احترام به حق این کشور است

راه حل موضوع هسته ای ایران، احترام به حق این کشور است

یک مقام ارشد در سیاست خارجی روسیه تنها شیوه حل موضوع هسته ای ایران را احترام به حق ایران در استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، "الکساندر کونوزین" رئیس اداره سازمانهای بین المللی وزارت امور خارجه روسیه در مقاله ای که امروز جمعه در مجله "حیات بین الملل" به چاپ رسانده، آورده است : حل مسئله هسته ای ایران  فقط در چارچوب دیپلماتیک با احترام به حق ایران در توسعه انرژی هسته ای صلح آمیز امکان پذیر است.

به گزارش خبرگزاری ریانووستی ، کونوزین با اشاره به قطعنامه 1696 ماه جولای شورای امنیت سازمان ملل متحد می گوید : گرچه جمهوری اسلامی به خواسته های آن قطعنامه عمل نکرد ، اما در عین حال معتقدیم که حل این مسئله صرفا در چارچوب دیپلماتیک، ضمن احترام به حق ایران در توسعه انرژی هسته ای امکان پذیر می باشد. روسیه در ترکیب گروه "شش" آماده ادامه همکاری سازنده در یافتن راه حل قابل قبول برای اوضاع بوجود آمده است".

اخیراً گروه 1+5 که از آن به گروه شش نیز نام برده می شود و شامل پنج کشور عضو دائم شورای امنیت آمریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه به همراه آلمان به عنوان یک عضو غیر دائم در شورای امنیت نشستی را در پاریس برگزار کردند، اما مخالفت روسیه و چین با اعمال تحریم علیه ایران  آن را بی نتیجه گذاشت. 

کد مطلب 418144

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها