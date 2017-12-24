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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۱۵

ضمن نادیده گرفتن اقدامات ریاض در حمایت از تروریستها؛

المعلمی: عربستان با تلاش های ایران ضد جهان عرب مقابله می کند!

المعلمی: عربستان با تلاش های ایران ضد جهان عرب مقابله می کند!

نماینده سعودی ها در سازمان ملل، ضمن نادیده گرفتن اقدامات کشورش در حمایت از تروریسم و گروههای تکفیری، ادعاهای واهی ضد جمهوری اسلامی ایران را تکرار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله المعلمی نماینده عربستان در سازمان ملل در گفتگو با روزنامه عکاظ سعودی، ادعاهای واهی را ضد ایران تکرار کرد.

وی مدعی شد: عربستان با تمام توان در مقابل نفوذ ایران در کشورهای عربی می ایستد. (به زعم وی) عربستان با تلاش های ایران برای گسترش تروریسم در جهان عرب از طریق احزاب طایفه گرایی که تهران آنها را حمایت مالی می کند مانند شبه نظامیان حزب الله و شبه نظامیان طایفه گرا در عراق، سوریه و شبه نظامیان حوثی در یمن مقابله می کند و اقدامات عربستان در این زمینه عیان و آشکار است. همه این باندها ضد امت عربی هستند اما عربستان با تمام توان در بُعد میدانی و نیز در سطح دیپلماتیک در سازمان ملل و دیگر محافل بین المللی به مقابله برخاسته است!

درباره بحران قطر نیز گفت: موضوع قطر مهم نیست و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بر این موضوع تاکید کرده است که موضوع قطر بسیار بسیار بسیار کوچک است و خواسته است که به این موضوع فکر نشود.

شایان ذکر است که این ادعاهای نماینده عربستان در سازمان ملل در حالی بیان می شود که جنگنده های این کشور همچنان به حملات ویرانگر خود به مناطق مختلف یمن ادامه می دهند و کودکان و زنان را به خاک و خون می کشند. سعودی ها همچنین از گروههای تکفیری در منطقه حمایت می کنند و به دخالت در امور داخلی عراق و لبنان و  دیگر کشورهای عربی ادامه می دهند. عربستان از اتحادیه عرب به عنوان ابزاری علیه دیگر کشورها استفاده می کند.

کد مطلب 4181441

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