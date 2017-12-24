منع انتخاب واحد دانشجویان بی بضاعت در دانشگاه سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای صنفی دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان، اعلام کرد: مسولان دانشگاه در ترم جاری، اجازه انتخاب واحد برای ترم بعد را به دانشجویانی که توانایی و بضاعت لازم را برای پرداخت هزینه خوابگاه نداشتند، نمی دهند.

این در حالی است که ماده ۳ و ۴ منشور حقوق دانشجو بر برابری همه دانشجویان و قائل نشدن تبعیض بین آنها تاکید دارد.

و همچنین ماده ۱۶ منشور حقوق دانشجویی حق انتخاب واحد را برای دانشجویان قائل شده و هیچ اشاره ای به این موضوع که به علت بدهی خوابگاه دانشجویی نتواند انتخاب واحد کند، نداشته است.

از سوی دیگر ماده ۳۱ منشور حق برخورداری دانشجویان از خوابگاه را بیان می کند.

از مسولان دانشگاه درخواست می کنیم از این تصمیم خود منصرف شده و به وضع اقتصادی کشور نیز توجه کنند، همانگونه که برای طرح هایی که قرار بود توسط دانشگاه اجرا و الان به اتمام برسد، وضع بد اقتصادی دولت را دلیل خود قرار می‌دهند، در این موضوع هم به فکر وضع بد اقتصادی دانشجویان و خانواده های آنها باشند.