خیرین مدرسه ساز فرهنگ جامعه را می سازند

به گزارش خبرنگار مهر ، علیرضا کاظمی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح آموزشگاه وکیلی ۶۶ در نیشابور اظهار کرد : وجود خیرین مدرسه ساز که در تمام جامعه اثر گذار بوده اند برای وزارت آموزش و پرورش بسیار مهم است. کار خیرین را فراتر از عمران و آبادانی می توان دانست و نگاه فرهنگی و دینی این خیرین یقینا در ضمیر ناخودآگاه دانش آموزان اثر می گذارد وباید گفت خیرین مدرسه ساز فرهنک یک جامعه را می سازید.

وی افزود : باید فرهنگ کار خیر در آموزش و پرورش را در کل استان نهادینه کنیم تا بتوانیم در عرصه های علمی و آموزشی قدم های بزرگی را برداریم .

وی افزود : نگاه های مثبت دولت به مناطق کم برخوردار موجب رشد ارائه خدمات در این بخش شده است اما هنوز برای رسیدن به وضعیت ایده‌آل مسیر طولانی در پیش داریم که برای رفع مشکلات به همت والای خیرین نیازمندیم.

وی ابراز کرد : استان خراسان رضوی تنها استانی است که مجمع خیرین مدرسه یار را به منظور افزایش سطح کیفی مدارس راه اندازی کرد و اکنون با کمک های قابل توجه به این بخش مشکلات کیفی در بیشتر مدارس حل شده است .

کاظمی گفت : امروز ما در آموزش‌ و پرورش یک سند تحول بنیادین داریم که پیام روح حاکم بر این سند عدالت و کیفیت است و خیران مدرسه‌ساز در همین راستا به میدان آمده‌اند.