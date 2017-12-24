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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۲۸

برف و باران از فردا در ارتفاعات کشور

برف و باران از فردا در ارتفاعات کشور

سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرده از فردا برف و باران در نقاط غربی کشور آغاز شده و به تدریج به ارتفاعات البرز نیز گسترش می‌یابد و از همین رو جاده‌های کوهستانی لغزنده خواهد بود.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به سبب بارش برف، لغزندگی و اختلال در تردد جاده های کوهستانی و مناطق سردسیر و در برخی نقاط تشدید بارش باران و احتمال آبگرفتگی معابر عمومی در برخی نقاط کشور پیش‌بینی می شود.

احد وظیفه تشریح کرد: فردا دوشنبه بارش باران در نیمه شرقی کرمانشاه، غرب همدان، کردستان، زنجان و شمال استانهای قزوین، البرز و تهران و بارش برف در ارتفاعات البرز را شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: روز سه‌شنبه بارش باران در نیمه شرقی خوزستان، چهارمحال وبختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، غرب اصفهان و بارش برف در ارتفاعات زاگرس  و جاده های کوهستانی این استان‌ها را شاهد خواهیم بود.

وظیفه توصیه کرد برای عبور از جاده های کوهستانی مناطق یاد شده  اقدامات ایمنی لازم در نظر گرفته شود.                     

کد مطلب 4181476

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