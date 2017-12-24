برف و باران از فردا در ارتفاعات کشور

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به سبب بارش برف، لغزندگی و اختلال در تردد جاده های کوهستانی و مناطق سردسیر و در برخی نقاط تشدید بارش باران و احتمال آبگرفتگی معابر عمومی در برخی نقاط کشور پیش‌بینی می شود.

احد وظیفه تشریح کرد: فردا دوشنبه بارش باران در نیمه شرقی کرمانشاه، غرب همدان، کردستان، زنجان و شمال استانهای قزوین، البرز و تهران و بارش برف در ارتفاعات البرز را شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: روز سه‌شنبه بارش باران در نیمه شرقی خوزستان، چهارمحال وبختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، غرب اصفهان و بارش برف در ارتفاعات زاگرس و جاده های کوهستانی این استان‌ها را شاهد خواهیم بود.

وظیفه توصیه کرد برای عبور از جاده های کوهستانی مناطق یاد شده اقدامات ایمنی لازم در نظر گرفته شود.