پرسپولیس برد را با تساوی عوض کرد/ رکوردشکنی تلخ بیرانوند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال تیم پرسپولیس از ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه غدیر اهواز میهمان تیم فولاد بود که این مسابقه با نتیجه تساوی یک به یک به اتمام رسید.

گادوین منشا (۱۴) برای پرسپولیس گلزنی کرد. رحیم زهیوی (۸۹) هم گل فولاد را به ثمر رساند.

پرسپولیس این بازی را با ترکیب علیرضا بیرانوند، سید جلال حسینی (کاپیتان)، شجاع خلیل‌زاده، صادق محرمی، محمد انصاری، کمال کامیابی‌نیا، محسن ربیع‌خواه، محسن مسلمان (۶۳ - بشار رسن)، فرشاد احمدزاده (۷۲ - شایان مصلح)، علی علیپور (۷۷ - سیامک نعمتی) و گادوین منشا آغاز کرد.

شاگردان برانکو ایوانکوویچ در دقیقه ۱۴ روی ضربه سر گادوین منشا به گل رسیدند و موفق شدند این برتری را یک نیمه حفظ کنند. پرسپولیس بعد از این گل بیشتر به ارسال ها و پاسهای پشت دفاع محسن مسلمان تکیه داشت. بازیکنان فولاد هم در دقیقه ۱۶ می توانستند کار را به تساوی بکشند ولی ضربه فرشاد جانفزا به تیرک دروازه پرسپولیس خورد تا نیمه نخست با همان یک گل به پایان برسد.

در نیمه دوم فولاد خوزستان تلاش زیادی برای جبران نتیجه داشت ولی حملات این تیم برای رسیدن به دروازه پرسپولیس تا دقایق پایانی راه به جایی نبرد. سیدسیروس پورموسوی سرمربی فولاد در این نیمه برای تقویت تیمش حسن بیت سعید که به تازگی از استقلال به فولاد آمده را وارد میدان کرد.

خطرناکترین موقعیت فولاد در نیمه دوم در دقیقه ۷۳ رقم خورد جایی که ضربه زلیکانی را علیرضا بیرانوند مهار کرد. در همین دقیقه، پرسپولیس توسط علی علیپور صاحب موقعیتی شد که شوت علیپور از کنار دروازه به بیرون رفت. در نهایت تلاش بازیکنان فولاد در دقیقه ۸۹ به ثمر نشست و رحیم زهیوی توانست گل تساوی را به ثمر برساند.

علیرضا بیرانوند دروازه بان پرسپولیس در این مسابقه با گل نخوردن تا دقیقه ۸۹، رکورد گل نخوردن دروازه بان‌ها در لیگ ایران را جابجا کرد. پیش از این آرمناک پطروسیان دروازه بان سپاهان ۱۷ سال رکورددار بیشترین دقایق گل نخوردن بود ولی بیرانوند امروز این رکورد را به ۷۲۲ دقیقه ارتقا داد.

پرسپولیس با این نتیجه ۳۷ امتیازی شد و به صدرنشینی اش در جدول ادامه داد. فولاد هم با این نتیجه ۲۸ امتیازی شد.