به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد منصوری اظهار داشت: مجموع حلقههای مفقوده در صنعت فرش مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای تعیین شده به عنوان دستور کار اجرایی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: ایجاد بازارچه فرش در شهرستان خرمآباد در دستور کار قرار گرفته اما کماکان بواسطه نبود منابع لازم متوقف شده و یکی از خواستههای تولیدکنندگان تکمیل این زیرساخت بسیار مهم است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: با احداث این بازارچه فعالیت تولید کنندگان در یک نقطه خاص متمرکز میشود و در این مجموعه تمامی زیرساختهای لازم دیده شدهاست.
وی تصریح کرد: به دنبال توسعه و تحریک تقاضای بازار هستیم و انتظار این است که از محل کمکهای فنی و اعتباری، منابع لازم برای پرداخت تسهیلات به خریداران فراهم شود تا بتوان توان مالی این صنعت را در استان ارتقاء داد.
منصوری عنوان کرد: معتقدیم باید ارزش افزوده تولید فرش را به داخل استان برگرداند که تحقق این موضوع مستلزم برداشتن گامهای اساسی است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی به صورت یکجانبه نسبت به حذف بیمه تولیدکنندگان فرش اقدام میکند و با وجود برگزاری جلسات مختلف هنوز نتایج مطلوب حاصل نشده است.
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