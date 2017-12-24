به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد منصوری اظهار داشت: مجموع حلقه‌های مفقوده در صنعت فرش مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای تعیین شده به عنوان دستور کار اجرایی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: ایجاد بازارچه فرش در شهرستان خرم‌آباد در دستور کار قرار گرفته اما کماکان بواسطه نبود منابع لازم متوقف شده و یکی از خواسته‌های تولیدکنندگان تکمیل این زیرساخت بسیار مهم است.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: با احداث این بازارچه فعالیت‌ تولید کنندگان در یک نقطه خاص متمرکز می‌شود و در این مجموعه تمامی زیرساخت‌های لازم دیده شده‌است.

وی تصریح کرد: به دنبال توسعه و تحریک تقاضای بازار هستیم و انتظار این است که از محل کمک‌های فنی و اعتباری، منابع لازم برای پرداخت تسهیلات به خریداران فراهم شود تا بتوان توان مالی این صنعت را در استان ارتقاء داد.

منصوری عنوان کرد: معتقدیم باید ارزش افزوده تولید فرش را به داخل استان برگرداند که تحقق این موضوع مستلزم برداشتن گام‌های اساسی است.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی به صورت یکجانبه نسبت به حذف بیمه تولیدکنندگان فرش اقدام می‌کند و با وجود برگزاری جلسات مختلف هنوز نتایج مطلوب حاصل نشده است.