احداث ۲۴ فضای آموزشی در بیرجند ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آموزش خراسان جنوبی، عباس لامعی در نشست با کارشناسان ارزیاب اعزامی از وزارت اظهار کرد: قهر ۱۷ ساله طبیعت و خشکسالی های پیاپی اقتصاد مردم استان را که مبتنی بر کشاورزی و دامداری است، با چالشی جدی مواجه کرده و اقتصاد خانوارها را با بحران روبرو ساخته است.

وی، ایمان، همدلی، همراهی و پشتکار را چهار ویژگی بارز مردم استان به ویژه فرهنگیان این سرزمین برشمرد و تصریح کرد: هر چه استان خراسان جنوبی از نظر کشاورزی و صنعت فقیر است امام به واسطه مردمانی تشنه علم و معرفت، ازغنای فرهنگی برخوردار است.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از این استان به عنوان بهارستان علم و ادب یاد کرد و افزود: وجود مشاهیر بزرگ و ارزشمندی نظیر پروفسور بلالی پدر علم سم شناسی ایران، دکتر شکوهی پدر علم تعلیم و تربیت، دکتر معتمد نژاد پدر علم ارتباطات و بساری دیگر از علما و وفضلا که همه پرورش یافته این آب و خاک هستند، گواه این مدعا است.

لامعی عدم پرداخت حق الزحمه امتحانات، عدم تخصیص به موقع اعتبارات و حق التدریس همکاران فرهنگی را از عمده ترین مشکلات پیش روی آموزش و پرورش استان برشمرد.