حسن عابدی کارگردان «تب سرد روی پیشانی داغ» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «تب سرد روی پیشانی داغ» که از اول دی ماه اجرای عمومی خود را در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر آغاز کرده است نوشته علی حاتمی نژاد است و به روابط انسانی و خانواده می‌پردازد.

وی درباره مضمون و ویژگی های این اثر بیان کرد: این نمایش درباره روابط خانوادگی، بی‌خبری ها، زمختی ها، از هم پاشیدگی ها، غریبگی ها و تنهایی هایی است که انسان امروز دچارش شده است. پیش از این از اصطلاح کانون گرم خانواده استفاده می‌شد اما متاسفانه در این سال ها نمی توان گفت خانوده کانونی گرم برای افراد آن است که این مساله باعث آسیب های اجتماعی و چالش های عمیقی می شود و باید علت‌یابی شود. اجرای این اثر نمایشی می تواند تلنگری به آنچه که امروزه اطرافمان اتفاق می افتد، باشد.

عابدی عنوان کرد: «تب سرد روی پیشانی داغ» به آسیب های اجتماعی دنیای امروز ورود کرده است و به این مساله می پردازد که دنیای مجازی و تکنولوژی تا چه اندازه آدم ها را از هم دور کرده و این مساله می تواند چه فاجعه هایی را به بار بیاورد.

این کارگردان تئاتر متذکر شد: نمایش از دید یکی از کاراکترهای نمایش به نام پارسا روایت می شود؛ شخصیتی که از لحاظ ذهنی عقب ماندگی دارد اما در تعریف من یکی از سالم ترین شخصیت های نمایش است و من از نگاه او به اتفاقات داستان نگاه می کنم. این نمایش چهار شخصیت دارد که هر کدام به نوعی دچار بحران فردی هستند که همین امر به بحران گروهی می انجامد.

وی در پایان درباره داستان نمایش توضیح داد: نمایش داستان زن و شوهری است که می خواهند در یک دعوت شبانه از دوستانشان خبر جدایی شان را به آنها اعلام کنند اما هیچ کس به این مهمانی نمی‌آید و در نهایت آنها می نشینند جلوی تلویزیون و به مستندی که پخش می شود، نگاه می‌کنند.

«تب سرد روی پیشانی داغ» نوشته علی حاتمی‌نژاد و کارگردانی حسن عابدی تا ۳۰ دی ماه هر شب ساعت ۱۸ در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر اجرا خواهد شد.

پیام دهکردی، عارفه لک، فرشاد فهیمی و باران شادپوری گروه بازیگران این نمایش را تشکیل می دهند.