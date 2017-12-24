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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۵۳

سرپرست معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان لرستان:

یادواره شهدای ورزشکار لرستان برگزار می‌شود

یادواره شهدای ورزشکار لرستان برگزار می‌شود

خرم‌آباد- سرپرست معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان لرستان از برگزاری یادواره شهدای ورزشکار لرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله عزیزپور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: یادواره شهدای ورزشکار استان لرستان دوشنبه ۱۱ دی ماه، برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این برنامه، اولین یادواره شهدای ورزشکار لرستان است، گفت: ۲۳۵ شهید ورزشکار در سطح استان شناسایی شده است.

سرپرست معاونت جوانان و فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان لرستان گفت: این یادواره ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۱۱ دی ماه در سالن همایش های سازمان جهاد کشاورزی برگزار می شود.

عزیزپور خاطرنشان کرد: اداره کل ورزش و جوانان لرستان و سازمان بسیج ورزشکاران سپاه حضرت ابولفضل ع استان، با همکاری سایر نهادهای ذی ربط در حال برنامه ریزی برای این یادواره است.

کد مطلب 4181512

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