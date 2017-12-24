به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری لرستان در سخنانی با اشاره به نقش مردم و سرمایه‌گذاران در رونق حوزه گردشگری استان اظهار داشت: مسئولان در این زمینه نقش هماهنگ‌کننده و تسهیل‌کننده دارند.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و استعدادهای لرستان در حوزه گردشگری عنوان کرد: بااین‌همه ظرفیت در استان ما نباید این جمعیت بیکار را داشته باشیم.

معاون استاندار لرستان با اشاره به وجود آثار تاریخی لرستان در موزه‌های مختلف دنیا بیان داشت: متأسفانه وضعیت صادرات صنایع‌دستی لرستان مطلوب نیست و میزان آن صفر است و این امر تأسف‌بار است.

امیری با تأکید بر احیای خانه‌های تاریخی و قدیمی لرستان گفت: همچنین باید طرح‌های «بوم گردی» در روستاهای استان اجرایی شوند.

وی با تأکید بر ایجاد خانه‌های گردشگری در روستاهای استان عنوان کرد: توسعه باغات گردشگری، احیای آثار تخریب‌شده تاریخی، احداث بازارچه‌های صنایع‌دستی و ... نیز باید در استان در دستور کار قرار گیرد.