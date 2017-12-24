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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۱۳

تذکرات اعضای شورای شهر اصفهان در هفدهمین جلسه علنی؛

محیط زیست میزان و نوع آلودگی اصفهان را برای مردم شفاف سازی کند

محیط زیست میزان و نوع آلودگی اصفهان را برای مردم شفاف سازی کند

اصفهان – لزوم شفاف‌سازی میزان، نوع و عوارض ناشی از آلودگی برای مردم و جلوگیری از تخریب جوانگرایی در شهرداری از مهم‌ترین تذکرات اعضای شورای شهر اصفهان در جلسه هفدهم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش محمدی پیش از ظهر یکشنبه در هفدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی میزان آلودگی، نوع و عوارض ناشی از آن برای مردم اظهار داشت: برای چندمین بار از محیط زیست خواستار اطلاع رسانی شفاف در این زمینه هستیم.

وی بیان داشت: در حال حاضر  و در حالی که مدیریت شهری اصفهان به سمت جوان‌گرایی و استخدام جوانان روی آورده است و در این مدت اندک به طور ملموس شاهد شکل گیری پویایی و نشاط سیستم بوده‌ایم، در گوشه و کنار این شهر شاهد به مسلخ رفتن اخلاق و انصاف از سوی معدود افرادی هستیم که داعیه دلسوزی مردم و دفاع از ارزش‌ها را دارند اما در عمل به حجم وسیع مسائل و معضلات اصلی مردم و شهر اعتنایی ندارند.

این عضو شورای شهر اصفهان افزود: این افراد نباید نسبت به تخریب و شانتاژهای غیر اخلاقی و غیرمنصفانه علیه برخی مدیران جوان، توانمند، پرتلاش و دارای انگیزه شهر اقدام کنند.

وی ادامه داد: ضمن تقدیر از مدیریت شهری به خاطر اعتماد به جوانان باید به خودمان و وجدان‌های خفته شهر تذکر دهیم که فرصت طلایی اخلاق و انصاف را غنمیت بشماریم.

مهارت‌های زندگی را به کودکان آموزش دهیم

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر اصفهان نیز در ادامه ضمن تبریک میلاد عیسی مسیح (ع) با بیان اینکه کریسمس نه یک زمانه و نه یک فصل بوده بلکه یادبود یک واقعه تاریخی است، اظهار داشت: در واقع گرامی داشتن صلح و حسن نیت، رحیم و بخشنده بودن باعث می‌شود روح واقعی کریسمس را لمس کنیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر اصفهان اضافه کرد: خداوند در انجیل می‌فرماید در این دنیا حکمرانان بر مردم آقایی می‌کنند و روسا به زیردستان خود دستور می‌دهند اما شما چنین نباشید، اگر کسی از شما می خواهد در میان شما از همه بزرگتر باشد باید خدمتگزار همه باشد و اگر می خواهد مقامش از همه بالاتر باشد باید غلام همه باشد، چون من که مسیحم نیامدم تا به من خدمت کنند، من آمدم تا به مردم خدمت کنم و جانم را در راه نجات بسیاری فدا سازم.

فریده روشن با بیان اینکه ما باید از پیامبران بیاموزیم به کودکانمان محبت کنیم و به آنها مهارت‌های زندگی، محبت، عذرخواهی، دوستی با طبیعت و دوست داشتن طبیعت، لذت بردن از طبیعت، اعتماد کردن، راست گفتن و راست بودن، شاد بودن و شاد زیستن، گفت و گو کردن، صبر،گذشت و عیب پوشی دیگران را بیاموزیم و آموزش دهیم، افزود: از مدیریت و مسئولان آموزش و پرورش هم بخواهیم که روش آموزش به کودکانمان که همان آیندگان جامعه هستند را تغییر داده تا بتوان آینده‌ای مطلوب‌تر، زیباتر و بهتر برای شهر و مردم داشته باشیم.

کد مطلب 4181527

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