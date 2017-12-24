آغاز اجرای طرح ملی تعویض مخازن فرسوده خودروهای گازسوز؛ هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ملی استاندارد ایران، پست بانک و دبیرخانه دائمی سی.ان.جی کشور اجرایی می شود.

در همین پیوند، «محسن مشایخی» رئیس دبیرخانه دائمی سی.ان.جی کشور در جمع خبرنگاران افزود: از آغاز طرح جایگزین کردن خودروهای دوگانه سوز در صنعت سی.ان.جی کشور تاکنون تعداد سه میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان تبدیل کارخانه ای شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر آن نزدیک به یک میلیون خودرو نیز توسط شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و حدود ۸۰۰هزار تا یک میلیون دستگاه خودرو نیز به صورت غیررسمی دوگانه سوز شده اند.

به گفته این مسئول، طرح خروج خودروهای فرسوده موجب بازگشت نزدیک به ۴۰۰ هزار مخزن به چرخه حمل و نقل شده که اکنون بازگشت این مخازن که سابقه ای از آنها در دست نیست، محل خطر است.

وی خاطرنشان کرد: با احتساب خودروهایی که سیلندرها را باز کرده و اسقاط شده اند، بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودروی دوگانه سوز در کشور وجود دارد که ۲ میلیون آنها تبدیل غیرمجاز بوده و فاقد شناسنامه است.

مشایخی ادامه داد: با توجه به گذشت زمان و نبود نظارت دقیق و استاندارد بر خودروهای تبدیلی و خروج مخازن فرسوده بین سال های ۸۲ تا ۸۶ که افزون بر یک میلیون خودرو است، ضروری است برای جلوگیری از خطرهای این مخازن اقدامی انجام شود.

وی یادآوری کرد: تا سال ۸۶ مخازن از کشورهایی همچون چین، هند و کره جنوبی وارد می شد که فاقد شناسنامه بودند، اما از سال ۸۷ تاکنون با راه اندازی کارخانجات داخلی بخشی از مخازن مورد نیاز تولید می شود، اما هنوز مخازن خارجی «استوک» در بازار وجود دارد که خطرآفرین هستند.

رئیس دبیرخانه دائمی سی.ان.جی کشور تصریح کرد: تصمیم دولت بر آن است که مخازن بدون شناسنامه و فاقد اعتبار که اکثر آنها خارجی است و کسی مسئولیت آنها را بر عهده نمی گیرد و همچنین مخازن فرسوده خطرآفرین را تعویض و به جای آنها از مخازن تولید داخلی با گارانتی و دارای شناسنامه استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: به همین منظور سامانه ای طراحی شده که مالکان خودروها می توانند با مراجعه و ثبت نام در آن از تسهیلات بانکی استفاده کرده و مخازن جدید دریافت کنند.

مشایخی اضافه کرد: این طرح از روز دهم دی ماه جاری در چهار استان اراک، تهران، قزوین و اصفهان تا یک ماه به صورت آزمایشی آغاز می شود و پس از آن در همه استان ها کلید می خورد.

به گفته وی، نصب این مخازن در همه استان های کشور و توسط مراکز خدمات مجاز زیر نظر اتحادیه کشوری حمل و نقل همگانی و همچنین اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین انجام می شود و برچسب مربوطه نیز توسط دبیرخانه دائمی سی.ان.جی کشور در اختیار این واحدها قرار داده می شود.

همچنین، «داود قزلباش» مدیر امور اعتباری وصول مطالبات پست بانک که تامین مالی اجرای این طرح را به همراه چند بانک و موسسه اعتباری دیگر بر عهده دارد، در این زمینه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: تسهیلات مورد نیاز با سود ۱۸ درصد و اقساط ۲۴ تا ۳۶ ماهه، بسته به نوع تعویض و خودروها از هشت میلیون تا ۱۵ میلیون ریال است و متوسط قسط آن ماهانه ۵۰۰ هزار ریال خواهد بود.

وی تصریح کرد: سامانه اینترنتی www.tavizmakhzan.ir به همین منظور طراحی شده که همه مراحل از ثبت نام تا هدایت مشتری به بانک عامل، تشخیص تعویض مخزن، تاییدیه بازرسی و خروج خودرو همراه با کد رهگیری در آن انجام می شود.

قلباش تاکید کرد: این وام فقط به مشتریانی که مخزن خودروی آنها نیاز به تعویض داشته باشد، اعطا می شود.

به گفته این مقام مسئول، تفاهمنامه یک ساله ای بین پست بانک و دبیرخانه دائمی سی.ان.جی کشور در این راستا منعقد شده است که تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو با حداکثر منابع سه هزار میلیارد ریال تامین مالی خواهند شد.

اکنون در تهران حدود یک میلیون و در کشور حدود ۶ میلیون خودرو دوگانه سوز وجود دارد که تنها ۱۸ استان تست‌های تکمیلی لازم را برای این خودروها انجام می دهند.