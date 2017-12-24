به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه امروز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا بتوانند روند در پیش گرفته‌ شده کنونی در راستای روسیه‌هراسی را متوقف کنند.

وزیر خارجه روسیه در گفتگو با روزنامه قبرسی «سیمرینی» (Simerini) در این باره گفت: مسکو امیدوار است که اتحادیه اروپا بتواند سیاست خود مبتنی بر روسیه هراسی را رها کند و دنباله‌ روی از گروهی کوچک اما متخاصم از کشورهای روسیه‌هراس که این سیاست‌ را در پیش گرفته‌ تا بتوانند به اقدامات مزدورانه خود بپردازند را متوقف نماید.

لاوروف در ادامه افزود: مسکو از موضع قبرس که خواستار عادی‌ سازی روابط میان روسیه و اتحادیه اروپا به محض عملیاتی شدن این روند است، تشکر می‌کند.