استقبال کم تماشاگران تبریزی از بازی/ بالاخره چمن ورزشگاه سبز شد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های تراکتورسازی تبریز و استقلال خوزستان از ساعت ۱۴:۳۰ امروز (یکشنبه) در چارچوب هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به مصاف هم رفتند که این مسابقه با پیروزی سه بر صفر تراکتورسازی خاتمه یافت.

استقبال کم تماشاگران تبریزی از این بازی جذاب یکی از اصلی ترین حاشیه ها بود. امروز کمتر از پنج هزار نفر در ورزشگاه یادگار امام تبریز حضور داشتند و از نزدیک نظاره گر این بازی بودند.

درگیری بازیکنان تراکتورسازی و استقلال خوزستان در پایان نیمه نخست نیز یکی دیگر از حاشیه های این بازی بود که باعث شد تا داور چند بار دست به جیب شود.

وضعیت چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز نیز بعداز اعتراضات فراوان تیم های تبریزی بهتر شده است. گفته می شود پیمانکار این ورزشگاه تغییر کرده است.

جوردی مارتینز دروازه ‌بان برزیلی تراکتورسازی در جایگاه ویژه ورزشگاه یادگار امام تبریز شاهد بازی تیمش بود.

هواداران تراکتورسازی امروز به شدت یحیی گل محمدی و مهدی کیانی را تشویق کردند.

گروسیان بعد از اینکه توانست پنالتی تیم حریف را مهار کند از سوی تماشاگرن تبریزی تشویق شد.

تراکتوری ها که هفته گذشته در دیدار جام حذفی نتوانستند در اهواز از پس خوزستانی ها بربیایند این بار در خانه از این تیم پذیرایی کرده و شکست سنگینی را نیز بر تیم عبدالله ویسی تحمیل کردند.

رضا کرمانشاهی داور این بازی به مهدی مهدی‌پور از تراکتورسازی و حکیم نصاری، علیرضا زندوی و وحید نامداری از استقلال خوزستان، کارت زرد نشان داد. او همچنین موسی کولیبالی را در دقیقه ۴۳ از زمین اخراج کرد.