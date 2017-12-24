مصرف گاز کشور رکورد زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز درباره آمار آخرین میزان مصرف گاز در بخش‌های مختلف کشور، گفت: روز شنبه، دوم دی ۹۶، در بخش خانگی و تجاری ۳۹۴ میلیون مترمکعب گاز در کشور مصرف شده است.

وی افزود: میزان مصرف گاز نیروگاه‌ها در روز شنبه بالغ بر ۱۵۱ میلیون مترمکعب و میزان مصرف گاز در بخش صنایع عمده نیز ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب بوده است.

سخنگوی شرکت ملی گاز درباره حجم صادرات گاز اظهار کرد: ایران در روز دوم دی ماه، در مجموع ۳۵ میلیون مترمکعب گاز به کشورهای همسایه صادر کرده است.